Reynders convoca a PSOE y PP a otra reunión en Madrid para renovar el Poder Judicial tras otra cita sin avances

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha convocado a PSOE y PP en Madrid a la que puede ser la última reunión para intentar pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha anunciado tras la tercera cita sin acuerdo entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, celebrada este miércoles en Estrasburgo (Francia). “Hay elementos para un acuerdo”, ha dicho el belga, que ha comparecido ante los medios pasadas las doce del mediodía tras cerca de una hora y media de reunión para confirmar que no ha habido acuerdo y que la de Madrid una nueva intentona de mediación de la Comisión Europea, que es más optimista que el PP.

“Si no hay acuerdo el 31 de marzo [cuando concluye su mandato por su carrera por presidir el Consejo de Europa], al día siguiente sera 1 de abril. No es tan grave”. El comisario ha asegurado que constata que se está “avanzando y progresando”.

Sin embargo, Pons ha echado inmediatamente un jarro de agua fría sobre ese optimismo al asegurar que “por desgracia las posiciones siguen congeladas”. Los de Alberto Núñez Feijóo exigen que, además de renovar el actual Poder Judicial, se cambie el sistema de elección de los jueces para darles más poder en la composición de su órgano de gobierno. Y consideran que la aprobación de la ley de amnistía les da más argumentos en esa dirección, a pesar de que no es la posición que ha mantenido Bruselas, que sostiene que lo urgente es renovar el CGPJ e “inmediatamente después” iniciar los trámites para cambiar el modelo.

El PP, de amenazar con romper a no levantarse

“Nosotros queremos una reforma del modelo de Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y el Gobierno, lógicamente, la víspera de la ley de amnistía no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial. Por lo tanto, las cosas siguen como estaban. No puedo anunciarles ningún avance y continuaremos hablando con la esperanza de que en algún momento haya una cesión que permita que la independencia de los jueces quede plenamente garantizada en España”, ha dicho el dirigente del PP, que ha asegurado que no se “levantarán de la mesa”.

No obstante, supone un cierto cambio respecto a la semana pasada, cuando amenazó con romper las negociaciones por el acuerdo del PSOE con Junts para el impulso definitivo a la ley de amnistía, que precisamente se vota este jueves en el Congreso. “No le vamos a permitir que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El Gobierno tiene que elegir bando”, afirmó Pons la semana pasada antes de que se conociera la letra pequeña de la nueva redacción de la norma. Pons llegó incluso a dejar en el aire su participación en esta reunión que ya estaba prevista.

Bolaños pide que no haya “condiciones”

Pero la estrategia ha cambiado. “La ley de amnistía ya existía cuando las negociaciones empezaron”, ha admitido Pons: “Lo que ocurre es que las últimas concesiones aún más ponen en cuestión la independencia de los jueces. Y nos parece contradictorio. Nos parece contradictorio que el Gobierno, por un lado, ataque la independencia judicial con la ley de amnistía y, por otro lado, quiera defenderla negociando con el Partido Popular un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Pero es en todo caso, es una contradicción del Gobierno, no nuestra. Si el Gobierno nos concede en esta negociación, que vayamos a un modelo de Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y los separe de la política, nosotros nos daremos por satisfechos”.

Para Bolaños, el hecho de que sigan sentados en la mesa de negociación es un “avance”. “Es una buena noticia. Es un acuerdo complejo, pero necesario”, ha dicho el ministro, que no ha querido dar ningún detalle sobre las conversaciones. Eso sí, ha recordado que renovar el Poder Judicial es una obligación constitucional a la que no se pueden poner “condiciones” en línea con la negativa de los socialistas a llegar a un acuerdo en paralelo para la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces y el cambio del modelo.

Ofensiva del PP en Europa

La reunión se ha producido, además, en plena ofensiva del PP en Europa contra la amnistía. Los de Alberto Núñez Feijóo han reclamado la comparecencia del propio Reynders en la comisión parlamentaria de Justicia para que dé explicaciones sobre “las implicaciones que tiene en Europa la decisión del Tribunal Supremo” de abrir una causa contra Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami. La petición salió adelante con el apoyo de los liberales de Renew (donde se encuentra Ciudadanos) y la extrema derecha.

También ha coincidido con el debate que el grupo que pilota Dolors Montserrat introdujo en el orden del día como apuesta del Partido Popular Europeo en el pleno de esta semana sobre la corrupción con las mascarillas. No obstante, se produjo antes de que elDiario.es revelara las comisiones cobradas por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.