Defensa pide 3.000 millones de euros para el reforzamiento de la OTAN frente a Rusia

El Ministerio de Defensa quiere un incremento de 3.000 millones de euros en su presupuesto para reforzar a la OTAN ante la cumbre que se celebrará en Madrid los próximos días 29 y 30, según publica este miércoles El País. España se comprometió con la OTAN a llegar al 2% del PIB en gasto militar –una idea que rechazan sus socios–, algo que supondría duplicar los cerca de 10.000 millones que actualmente se destinan a esa partida. Con esos 3.000 millones de euros, España situaría su gasto militar en torno al 1,2% del PIB.

El crédito extraordinario para aumentar el gasto en Defensa tendría que plasmarse en un decreto ley, primero aprobado por el Consejo de Ministros y luego ratificado por el Congreso. Según recoge El País, desde Hacienda aseguran que Defensa no ha puesto aún su propuesta sobre la mesa y no creen que sea viable ahora conseguir que el Parlamento apruebe ese aumento del gasto militar. Desde el departamento de Hacienda consideran que debería posponerse para incluir la partida en el presupuesto del próximo año, y no anticiparla en forma de crédito extraordinario.

Hace una semana la dirección de Podemos señaló que, si tras la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid se confirma que la conclusión debe pasar por un aumento del gasto militar, la formación que dirige Ione Belarra se opondrá a ese incremento. “Pensamos que la conclusión de la cumbre de la OTAN no puede pasar por que España tenga que multiplicar sus gastos militares”, dijo en rueda de prensa el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna.

Robles defiende que es invertir en puestos de trabajo

Margarita Robles afirmó en una entrevista en Hora 25, previa a la publicación de la noticia de El País, que invertir en Defensa es invertir “en puestos de trabajo” y “riqueza”. Con respecto al aumento del presupuesto hasta el 2% del PIB, la titular de Defensa dijo que “es un compromiso que será en muchos años” y defendió que es un presupuesto “unido a la modernización de las fuerzas de seguridad, creación de puestos de trabajo y expansión industrial”. “Si el Gobierno ucraniano pidiera enviar militares para entrenarlos en España, como el resto de países, estaríamos dispuestos sin ninguna duda”, señaló también en la entrevista.

La ministra no descartó el envío de carros de combate Leopard y misiles antiaéreos a Ucrania y aseguró que “dentro de las capacidades” de España y “siempre” en coordinación con otros países, se va a seguir “apoyando la heroicidad” del país ucraniano. “Nuestra solidaridad con Ucrania está ahí”, respondió la ministra en Telecinco al ser preguntada directamente si no descarta ese envío de armamento, si bien ha pedido la “máxima serenidad y discreción” porque, como ha recordado, el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió este domingo a amenazar a los países que envíen armamento a Ucrania.