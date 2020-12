El Gobierno acaba de perder su principal activo político en la lucha contra la pandemia. No, no era Pedro Sánchez, a pesar de sus interminables discursos de 2020. El presidencialismo es una nota característica del sistema político español. Eso no quiere decir que el presidente sea siempre y en todo momento el gran dique frente a la oposición. Hay situaciones en que alguien que está algo por debajo en el escalafón juega un papel esencial. En muchas ocasiones, por su capacidad de descolocar a la oposición, de apartarla del rumbo que más le conviene. Desde marzo, esa persona ha sido Salvador Illa, por lo que ha hecho y dicho y por el efecto que ha causado en el Partido Popular. Cuanto más tranquilo estaba el ministro de Sanidad, más sobreactuaba el PP. Eso quedó de manifiesto con su rabia –incluida la de la prensa afín– el día que quizá haya sido el más estimulante del 2020 en España, el domingo de la llegada de las primeras vacunas.

