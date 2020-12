"No podemos descartar una tercera ola. No podemos estar tranquilos con esta incidencia acumulada", ha dicho este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en referencia a los 255 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes que registra de media España. Un poco más tarde, el presidente Pedro Sánchez ha abundado en este tema: "La inmunidad colectiva no es un escenario cercano. Evitar una tercera ola durante estas fiestas es nuestra prioridad", ha insistido desde el palacio de la Moncloa.

