Sánchez defiende el “objetivo noble” del verificador y la amnistía pese a no contar “con el aplauso de la ciudadanía”

El presidente del Gobierno subraya “el objetivo noble” de la serie de reuniones que el PSOE y los partidos independentistas catalanes tendrán de ahora en adelante “tanto dentro como fuera de España” y que comenzaron este sábado en Ginebra. En esa primera cita los socialistas y los de Carles Puigdemont acordaron en Francisco Galindo la figura del verificador internacional, que Pedro Sánchez ha defendido este lunes durante una entrevista en la Cadena SER por su “utilidad” entre partidos que parten de una desconfianza mutua“.

“Puede facilitar la negociación, tenemos que abordar la convivencia y superar la situación de 2017”, ha expuesto. Sobre la razón de que esas reuniones tengan lugar fuera de España y con la presencia de un mediador extranjero, Sánchez se ha defendido con el recuerdo de las negociaciones entre el Gobierno de Aznar y la banda terrorista ETA. “Eran negociaciones y situaciones mucho más difíciles y recuerdo al Gobierno de Aznar reunirse en Suiza con ETA”, ha apuntado.

Sin más datos sobre el papel que jugará el diplomático salvadoreño Francisco Galindo en esas conversaciones, el líder del PSOE ha insistido en la conveniencia para el conjunto de la sociedad de poner fin definitivamente a “la crisis constitucional más grande que ha vivido nuestra historia democrática”, en referencia al desafío independentista de 2017. Y ha aludido a que “algunos de los actores no viven en España”, en referencia a Puigdemont, para explicar que esos encuentros se desarrollen en Suiza. “Nadie, al menos yo, lo pone en duda”, ha respondido cuando se le ha planteado que el expresident catalán está fuera de España por huir de la Justicia.

El presidente ha rechazado que la medida de gracia suponga olvidar lo que pasó en 2017. “La amnistía es poner el contador a cero pero no es poner la memoria a cero”, ha dicho durante la entrevista, en la que ha planteado que de la crisis política independentista “todos deben sacar lecciones”. Además, ha vuelto a reivindicar “el efecto balsámico” que ya tuvieron los indultos a los líderes políticos encarcelados y ha calificado como un “debate legítimo” los reproches a que Carles Puigdemont no responda ante la Justicia, aunque ha insistido que “lo más importante” es recuperar la convivencia“. ”Es un paso que va a fortalecer a la democracia española. No lo veremos a corto plazo, pero sí a largo plazo. Y sé que no voy a contar con el aplauso de la mayoría de la ciudadanía“, asume el presidente del Gobierno.

Sobre la grave crisis institucional derivada del bloqueo del Poder Judicial por el PP, Pedro Sánchez ha calificado de “secuestro” a los de Alberto Núñez Feijóo. “El PP lleva cinco años tomando de rehenes al Poder Judicial”, ha denunciado antes de referirse a esa situación directamente como lawfare. “No hay caso más paradigmático de lawfare que el secuestro del CGPJ”.