Sánchez clama por la movilización de la izquierda para evitar “el papelón” de un Gobierno de Feijóo y Abascal

Rodeado de un puñado de ministros, altos cargos del PSOE y cabezas de lista, Pedro Sánchez ha inaugurado oficialmente este domingo el calendario de actos de precampaña de cara a las generales del 23 de julio. En un acto ante 4.000 personas en la localidad sevillana de Dos Hermanas (tradicional bastión socialista en la que el PSOE consiguió retener el poder el pasado 28 de mayo), el presidente del Gobierno ha advertido a quienes lo dan por amortizado que dará la batalla hasta el último día. “Tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones” ha clamado.

En un intento de sacar a la militancia socialista del desánimo tras el batacazo del 28M y entre los malos augurios de todas las encuestas, Sánchez ha lanzado un llamamiento al electorado progresista para que se movilice en masa el 23J. “Si la España progresista se moviliza y concentra todo su esfuerzo y sus votos en el PSOE, garantizaremos que España siga creciendo cuatro años más y nos evitaremos el papelón de sufrir un gobierno de Feijóo y Abascal”, ha reclamado también en clave de voto útil.

El presidente del Gobierno en funciones, precedido de una siempre enérgica María Jesús Montero que ha equiparado al PP y a Vox como dos marcas electorales de un mismo proyecto político (“tanto monta, monta tanto”), ha incidido también ese mensaje de su ministra de Hacienda que equipara al líder del PP con el de la extrema derecha y los sitúa al frente de un hipotético gobierno de coalición de derechas.

“Si es que ya sabéis lo que van a hacer porque han votado en contra de las subidas de pensiones y de una reforma laboral pactada con sindicatos y patronal”, ha asegurado. Y por eso ha definido la cita del 23 de julio como trascendental para el futuro del país: “No son unas elecciones más, no es una mera contienda entre partidos políticos. Estamos decidiendo si España avanza cuatro años más o retrocede cuatro, cinco, diez o veinte años atrás”.

Tras recordar el simbolismo de Dos Hermanas en la trayectoria del PSOE como partido y en la suya propia como secretario general, Sánchez ha avisado de que no está dispuesto a tirar la toalla por muy en contra que sople el viento. “No hemos hecho este viaje para quedarnos aquí, no estoy dispuesto. Porque no se lo merecen los jóvenes, ni las mujeres ni quienes más nos necesitan”, ha insistido.

Cara a cara con Feijóo

El líder del PSOE ha vuelto a reclamar un día más a su contrincante, Alberto Núñez Feijóo, que acepte la propuesta de debates lanzada por los socialistas y que pasa por un cara a cara semanal hasta el día de la cita con las urnas. “Llevo dos semanas emplazando al señor Feijóo a que debata conmigo y pone excusas. ¿Pero sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha ni sabe cómo explicar que no tenga a nadie en economía ni tampoco propuestas”, ha criticado.

Sánchez ha asegurado que, en su opinión, Feijóo “se ha equivocado” porque los debates electorales son fundamentales en democracia. “Aquel que no quiere debatir no merece la confianza de los ciudadanos el próximo 23 de julio. Porque esconde algo, porque no quiere dar la cara”, ha afeado.

Tras poner de nuevo en valor la agenda reformista de su Ejecutivo y los resultados económicos, el presidente ha pedido a su militancia que muestren “el orgullo por lo todo lo hecho” para demostrar “al mundo y a Europa que no nos paran y que vamos a parar a la ultraderecha”.