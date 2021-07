Sánchez da cuenta al PSOE de los indultos en un Comité Federal descafeinado

El PSOE reúne este sábado al Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, por primera vez de forma presencial en más de un año y medio por la pandemia. La cita será en un hotel para ganar espacio con respecto a la sede del partido en Ferraz y servirá para convocar oficialmente el 40º Congreso en el que Pedro Sánchez será reelegido, reforzará su dirección y los socialistas actualizarán su ideario; pero también será la primera vez que el secretario general dé explicaciones ante ese órgano de dirección sobre los indultos concedidos a los líderes independentistas. No se espera ningún sobresalto en una reunión en la que no estarán presentes los dos barones a los que más contraría esa decisión, Emiliano García–Page y Javier Lambán, ambos por cuestiones de salud.

Lo que se espera es un cierre de filas en torno a la decisión que Sánchez allanó de puertas hacia dentro el terreno incluso antes de hacerlo de puertas hacia fuera. El presidente mantuvo contactos con la mayoría de dirigentes territoriales para preparar la que ha sido una de las decisiones más arriesgadas de su mandato. La cuestión catalana es delicada en el PSOE y siempre motivo de algarabía interna, aunque el debate dentro del partido ha desaparecido prácticamente desde la victoria de Sánchez en las primarias de 2017 tras su convulsa salida del liderazgo.

El líder socialista está convencido de que la medida de gracia permite abrir una nueva etapa en Catalunya al eliminar un "obstáculo" que esgrimían los independentistas para iniciar el diálogo para buscar una solución al conflicto político. Tras la decisión, que ha encontrado apoyos inesperados como el del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la conferencia episcopal, e incluso el secretario general de la ONU, António Guterres, las aguas en el PSOE se han calmado porque la operación ha salido incluso mejor de lo inicialmente previsto (y temido por el desgaste que puede acarrear al PSOE en determinados territorios).

Pero tras ese gesto a ERC, Sánchez reitera su rechazo absoluto a un referéndum de autodeterminación en Catalunya y reclama al Govern que cuente "con toda la sociedad catalana, la independentista y la no independentista". "No habrá referéndum de autodeterminación salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el PSOE, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas", solemnizó en el Congreso. Fue un pasaje de su discurso especialmente aplaudido por la bancada socialista.

Pero el motivo formal para citar al Comité Federal –el segundo en lo que va de año– es convocar oficialmente el 40º Congreso del partido que se celebrará en Valencia entre el 15 y el 17 de octubre así como los plazos del proceso en el que Sánchez será ratificado como secretario general y la gran novedad será la remodelación que haga de la dirección tras dar por cumplido su compromiso con la actual, elegida a partir de los apoyos que tuvo en la cruenta batalla contra Susana Díaz hace cuatro años.

Lo que no aprobará será el documento de la ponencia marco que servirá de base para el proceso de enmiendas de los militantes que se debatirán en el Congreso –y en el que se esperan temas espinosos como los derechos de las personas transexuales, cómo afronte el conflicto catalán el PSOE en sus documentos tras haber apostado hace cuatro años por la plurinacionalidad o la recurrente propuesta de apostar por la república como modelo de Estado–. Fuentes socialistas explican que los textos, coordinados por la portavoz en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, y la eurodiputada Lina Gálvez, no están cerrados y que el Comité Federal mandatará a la Ejecutiva para que los apruebe. La intención, además, es que Sánchez los presente en un acto el próximo fin de semana.

Juan Espadas se estrena, ¿y Susana Díaz?

La previsión inicial era que la ponencia marco se aprobara en un Comité Federal el 17 de julio, pero la dirección del partido decidió adelantar la cita dos semanas para acelerar la salida de Susana Díaz de la secretaría general de la federación andaluza, la más numerosa del PSOE. La cúpula socialista decidió adelantar la convocatoria para tener margen para jugar con los tempos del congreso andaluz ante la negativa de Díaz a dimitir.

Después de esa jugada, Juan Espadas apalabró con Díaz celebrar las primarias este mismo verano. Una vez que la dirección socialista dé el visto bueno a ese adelanto, el PSOE-A reunirá a su comité director el 12 de julio para convocar el proceso, que terminará con la designación del alcalde de Sevilla y candidato a la Junta de Andalucía como secretario general a finales de julio o, en caso de que haya más de un aspirante (algo muy improbable) a principios de septiembre. Espadas se estrenará este sábado como líder andaluz en el Comité Federal mientras que la presencia de Díaz es, hasta el último momento, una incógnita. El ganador de las primarias participará en la jornada con una intervención que será retransmitida en abierto. Será una imagen parecida a la del Comité del 23 de enero, en el que la aparición de Salvador Illa también fue retransmitida, pues se dio apenas tres semanas antes de las elecciones a la Generalitat de Catalunya.