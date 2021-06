Sánchez recuerda al PP que el indulto es "legal" y al independentismo que rechazará un referéndum

Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para rendir cuentas, entre otras cuestiones, de la decisión del Gobierno de conceder el indulto a los nueve líderes del procés que estaban en prisión desde noviembre de 2017. "El indulto es una medida legal y plenamente constitucional. No solo cuando la adopta el PP", ha expresado el presidente en el comienzo de su discurso en el que ha recordado que a lo largo de la etapa democrática se han concedido más de 18.000 perdones gubernamentales, entre ellos más de 6.000 por parte de José María Aznar y cerca de 900 en los mandatos de Mariano Rajoy. Ante la guerra sin cuartel que ha avanzado ya la derecha, Sánchez ha recordado a los conservadores que la coalición es un Ejecutivo tan "legítimo" como cualquiera liderado "por afiliados del PP".

Apenas doce horas después de despedir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de La Moncloa, Sánchez ha sido claro en su rechazo a la principal propuesta que el Govern defenderá en la mesa de diálogo que se reactivará a mediados de septiembre. "No habrá referéndum de autodeterminación", ha proclamado el presidente, que ha emplazado a sus defensores a "convencer a las tres quintas partes" del Congreso para "que se modifique el artículo 2 de la Constitución española ,y posteriormente, los españoles y las españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum". "Ya les digo yo que el PSOE, del que me honro ser secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivada", ha aseverado: "El principio de realismo debe imponerse".

Como ha hecho en las últimas comparecencias públicas, el presidente se ha dirigido a quienes tienen "reparos" ante la decisión de los indultos y ha asegurado que el Gobierno actuará con "firmeza" para que cumplan las leyes." Hemos tomado esta decisión en beneficio de los catalanes. Creemos que es la mejor decisión para Catalunya, que es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia de la Constitución", ha insistido el presidente convencido de que los indultos se justifican en la "utilidad pública", una de las razones que recoge la ley para su concesión.

"El Gobierno hará política"

Ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha asegurado que los indultos tienen un carácter absolutamente político y ha insistido en que el Gobierno no cuestiona la decisión del Tribunal Supremo, pero considera que es el momento propicio para abrir una nueva etapa en Catalunya para la que, ha explicado, el Ejecutivo ha dado el "primer paso". "Es la política la que debe resolver el problema", ha expresado Sánchez, que ha evocado al "espíritu de concordia" que emana de la Constitución: "Es el tiempo de la política y el Gobierno hará política".

"Quiero hacer desde aquí un llamamiento a todos los partidos de la Cámara para que seamos capaces de recobrar el espíritu constituyente de la Constitución democrática. Centrémonos en las soluciones; busquemos, en consecuencia, puntos de encuentro", ha dicho Sánchez, que ha vuelto a apelar a la bancada del PP para reclamar a su líder, Pablo Casado, que se avenga a desbloquear los órganos constitucionales, como el Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, que llevan en funciones más de dos años, y al que se sumará pronto el Tribunal de Cuentas para el que el independentismo le exige una "solución" ante las millonarias fianzas que tienen que pagar los responsables del procés. "Sigue teniendo mi mano tendida para renovar los órganos constitucionales y fortalecer las instituciones, señor Casado, y que España vaya mejor".

Casado, por su parte, no ha dado tregua y se ha mostrado seguro de que asiste a la "disolución socialista de España". "Ha subastado España en una mesa de despiece para seguir veraneando en Doñana. Será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE como partido constitucional", ha afirmado el jefe de la oposición, que no se cree la negativa de Sánchez a la autodeterminación en Catalunya. Frente a la posición del Gobierno, que considera que los indultos son un paso en el camino de la resolución del conflicto, Casado ha anunciado que el PP los ha recurrido ya ante el Tribunal Supremo, como ya hicieron Vox y Ciudadanos.

En la misma línea se ha pronunciado el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, que ha asegurado que Sánchez "prometió" que no habría indultos y ha cuestionado sus palabras sobre el 'no' al referéndum. "Parece una clarísima amenaza de que habrá un referéndum. Usted y la verdad son incompatibles. Su palabra no vale nada", ha dicho Abascal, para quien la "utilidad pública" se basa únicamente en su pervivencia en Moncloa. El presidente de Vox ha asegurado que los indultos son "un acto de corrupción política" y que suponen una "traición al rey".

Homenaje a las víctimas el 15 de julio

Tras abordar los indultos, el presidente ha hecho un repaso de la situación de la pandemia y de la economía con un discurso alentador gracias especialmente a la vacunación. Precisamente ha aprovechado para agradecer la labor de los trabajadores de la sanidad pública y también de las comunidades autónomas. A todos ellos ha vuelto a convocarles a un homenaje que el Gobierno celebrará, como el año pasado, en el Palacio Real el próximo 15 de julio.

Sánchez ha reiterado que la última semana de este mes convocará una Conferencia de Presidentes en Salamanca la última de julio para abordar lo que queda del plan de vacunación, el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las medidas de actuación frente al reto demográfico. A esa cumbre multilateral insistió a Aragonès que acuda, pero el president de la Generalitat ha rechazado la invitación en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha apostado por la relación bilateral.