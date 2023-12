Sánchez condena las palabras de Abascal sobre colgarle “de los pies” y pide a Feijóo repensar sus alianzas con Vox

“No es un lapsus”, ha dicho Pedro Sánchez sobre las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha afirmado que habrá un momento en el que el pueblo querrá “colgar de los pies” al propio presidente del Gobierno. Unas palabras que Sánchez ha calificado como “extraordinariamente graves” y que, a su juicio, deberían hacer “reflexionar” a Feijóo, ya que, según ha indicado, Abascal iba a ser vicepresidente del Gobierno si PP hubiese conseguido formar Ejecutivo.

En la presentación de su libro 'Tierra Firme', Sánchez ha cargado contra los populares por abrir las “puertas de los gobiernos autonómicos” y municipales al partido de extrema derecha. El acto ha contado también con la participación del presentador Jorge Javier Vázquez y la periodista Ángeles Caballero.

Además, ha calificado a Vox como un “partido de odio” y ha considerado que las palabras de Abascal pretenden que la política esté monopolizada por este “discurso del odio” y que los ciudadanos estén “enfrentados”. Por el contrario, Sánchez considera que el ambiente en el país es diferente. “Aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal”. “Quiere que hoy estemos hablando de esto”, ha añadido.

Abascal afirmó en una entrevista con el medio argentino Clarín, durante su visita para la toma de posesión del ultra Javier Milei como presidente del Gobierno, que “habrá un momento” en el que el pueblo querrá colgar de los pies“ al presidente del Ejecutivo, pues, a su juicio, es una persona que ha ”vendido“ su principios y ”puede hacer cualquier cosa“ para mantenerse en el poder.

Feijóo condena pero lo atribuye a “la estrategia del PSOE”

Por su parte, el líder del PP ha “condenado” este lunes la afirmación de Abascal pero inmediatamente después ha sostenido que estas palabras siguen la “estrategia del PSOE”. “Esta es la estrategia diseñada por el PSOE y por el señor Sánchez, que parece ser, le viene bien al señor Abascal”, ha insistido Feijóo en una entrevista en Telecinco este lunes, informa Aitor Riveiro.

La explicación de 'Perro Sanxe'

Durante el encuentro, el líder del Ejecutivo también ha hablado de cómo su equipo convirtió un insulto como el de 'Perro Sánchez' en un meme del que se reapropiaron. Sánchez ha afirmado que esto ocurrió a raíz de una entrevista en el podcast La Pija y la Quinqui y que ahí entendió que este tipo de memes restaban “gravedad” y aportaban “gracia” a la actualidad política. “Me pareció brillante y esa es la gracia”, ha añadido, asegurando que “no estaba planificado”.