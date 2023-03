Sánchez exige a la patronal sentarse con los sindicatos para repartir los beneficios

Reclamación de Pedro Sánchez a la patronal. Un día después de que se anunciase el acuerdo con Bruselas y Unidas Podemos para reformar las pensiones, el presidente del Gobierno ha exigido a la patronal que se siente con los sindicatos para pactar una negociación colectiva que reparta los beneficios de las grandes empresas con “justicia” ya que en la última década los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

“Por eso es tan importante subir el salario mínimo o es relevante revalorizar las pensiones...y por eso exigimos también a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se los lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores de esas grandes empresas”, ha señalado Sánchez durante la clausura de la Convención Municipal del PSOE en Andalucía donde ha presentado oficialmente el lema del partido “Defiende lo que piensas”. Ha acudido a la Convención después de visitar las instalaciones del INTA en El Arenosillo, en Mazagón (Huelva) y recordar desde allí a las víctimas de los atentados del 11-M.

Un lema que defiende -ha dicho- “lo que piensa la mayoría”, que es por ejemplo ser conscientes de que “un sistema de pensiones se garantiza con sueldos dignos que serán las pensiones dignas del mañana”.

“Decían durante meses que no íbamos a ser capaces de reformar las pensiones y lo decían los que cuando gobernaron las devaluaron y las congelaron. Cuando es justo lo contrario”, ha dicho Sánchez en un acto ante unas 850 personas en el que ha participado el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón.

Arropado también por las ministras de Hacienda y de Ciencia e Innovación, María Jesús Montero y Diana Morant, respectivamente, Sánchez, ha dejado claro que “hoy, mañana y siempre defenderemos la revalorización de las pensiones como mejor forma de garantizar un retiro digno”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha defendido que “lo que piensas es lo importante” y “no importa el ruido, la crispación, la descalificación o los insultos” de los que “no tienen otra cosa que ofrecer a los ciudadanos y no pueden mostrarlo porque no conectan con demandas de la mayoría social”.

“Políticas progresistas”

Ha avisado de que las políticas “neoliberales y de recortes” del gobierno de Mariano Rajoy necesitarán de una década “de políticas progresistas” para ser revertidas, y ha incidido en que la clase media trabajadora aunque ha ganado un 10 % en salarios reales ha perdido poder adquisitivo con el incremento de un 17 % de los precios en los últimos años.“Y por eso se tiene que sentar (la patronal) para que en la negociación colectiva los beneficios se repartan con justicia”, ha recalcado.

Al respecto, Sánchez ha indicado que “no importa el ruido, la crispación o los insultos y descalificaciones de aquellos que pretenden con su actitud sumir a la política en eso” y ha insistido en que el PSOE seguirá defendiendo la importancia de tener un Estado del Bienestar “robusto”.

“Mientras sea presidente del Gobierno no olvidaré esa década nefasta de la crisis financiera y la respuesta neoliberal. Recuerdo a los estudiantes manifestándose contra los recortes, la ley educativa que segregaba y afianzaba a la educación privada. También me acuerdo de muchísimos profesionales sanitarios, que querían defender un Sistema Nacional de Salud (SNS) público, gratuito y de calidad. Recuerdo también ese éxodo silencioso de científicos que se fueron de España durante todos esos años y que ahora están volviendo porque entonces no tuvieron lo que tienen hoy, que es un gobierno comprometido”, ha explicado.

“El próximo 28M la elección es bien sencilla: o se apuesta por gobiernos que defienden lo que piensa la mayoría o se apuesta por aquellos que defienden los privilegios de una minoría”, ha destacado.

Durante su intervención, Sánchez ha puesto de manifiesto que el Gobierno ha invertido en el SNS 1.000 millones de euros para Atención Primaria (AP) y cuenta con más de 90.000 profesionales nuevos desde su inicio de mandato en 2019 y ha reparado en que la semana pasada se anunció la “mayor partida de becas de la historia” con 2.500 millones de euros.

“Es evidente que tenemos crisis y tenemos que responder a esas crisis de distinta forma como hizo el Partido Popular con la crisis financiera. Pero no tenemos que olvidar cuál es nuestro objetivo como partido. Queremos para nuestra sociedad una clase media y trabajadora que tenga lo que han perdido durante estos más de diez años desde la crisis financiera”, ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que la clase media ha visto aumentado su salario real un 10 por ciento en los últimos 10-15 años, mientras que los precios “han aumentado casi en un 17 por ciento”, por lo que los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

“Por eso es tan importante subir el salario mínimo interprofesional como lo hemos subido. Por eso es relevante revalorizar las pensiones, y por eso también exigimos a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba sino también los trabajadores”, ha valorado.

Una semana intensa para el Ejecutivo

Las palabras de Sánchez llegan tras una semana intensa para el Gobierno de coalición. Después de que el martes el Congreso diese el martes el primer paso para reformar la ley del 'solo sí es sí', impulsada por el PSOE con el apoyo de PP, PNV, Ciudadanos y PDeCAT y el rechazo de sus socios, Unidas Podemos, además de ERC y EH Bildu; este viernes por la mañana se anunciaba la reforma de las pensiones y la reactivación de las negociaciones sobre la ley de vivienda.

Ni siquiera habían pasado 48 horas del mayor enfrentamiento público en lo que va de legislatura entre los socios del Ejecutivo. Un auténtico incendio a ojos de todo el mundo en el Congreso con acusaciones cruzadas por la reforma de la Ley de Libertad Sexual que el presidente del Gobierno se apresuró a sofocar. Tras la sesión parlamentaria del martes, en la que el cuerpo a cuerpo entre el PSOE y Unidas Podemos alcanzó unas cotas de tensión que recordaron a los tiempos de ruptura previa al acuerdo de coalición, Pedro Sánchez dio entre las filas socialistas instrucciones expresas de echar el freno: “Tema zanjado, miremos adelante”, pidió el presidente., informa José Enrique Monrosi.

Entre el jueves y las primeras horas del viernes se dio un acelerón en la reforma de las pensiones, que se basa en un gran refuerzo de los ingresos del sistema, principalmente a través de las cotizaciones a los salarios más elevados, ahora muy exentos en España. Además, finalmente se plantea un periodo de cómputo opcional y mejoras en las pensiones mínimas y otras medidas favorables para las mujeres, lo que descarta los recortes y amplía la protección social, según los detalles conocidos por elDiario.es.