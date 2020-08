El secretario general del PCE critica que las fuerzas de seguridad y la Justicia permitan el "acoso sistemático" contra Iglesias y Montero

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha criticado este martes en una entrevista en la Cadena SER que la Justicia y las fuerzas de seguridad permitan el "acoso sistemático" contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambos han tenido que interrumpir sus vacaciones en Felgueras, en el asturiano Valle de Lena, donde se hospedaban en la casa de la familia de Enrique Santiago.

Pablo Iglesias e Irene Montero regresan de sus vacaciones en Asturias "por seguridad" tras las amenazas recibidas

"No es ni más ni menos que un capítulo más en el acoso que la ultraderecha tiene contra esta familia. Un acoso sistemático de cuatro meses permitido por fuerzas de seguridad y el poder judicial", ha denunciado Santiago, que identifica como responsables de las amenazas a personas vinculadas a Vox.

El diputado ha asegurado, además, que se han interpuesto decenas de denuncias en los juzgados y ha reprochado que la Fiscalía no haga "nada" cuando podría actuar de oficio. "La Fiscalía no hace nada, los juzgados inadmiten las denuncias, dicen que no hay indicio de delito", ha lamentado. Para el político, esto fomenta "un clima de odio que un día va a acabar mal".

Amenazas en redes y una pintada en la que se lee "Coletas, rata"

La familia tomó la decisión de regresar a Madrid e interrumpir su viaje después de que apareciesen mensajes en las redes sociales con la ubicación del lugar en el que se encontraba Iglesias, animando a pasarse a "saludarlo". Además, según denuncia el entorno del vicepresidente, también ha aparecido una pintada en la que se lee "coletas, rata".

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), lamentó el lunes "la mala imagen que para el concejo han generado las protestas ultraderechistas contra el vicepresidente y la ministra de Igualdad que trataban de pasar unos días de descanso en Lena".

"Creo que todos los políticos, sean del signo que sean, tienen derecho a disfrutar de su vida privada", ha zanjado en un comentario en Facebook.