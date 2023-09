La socialista Meritxell Batet anuncia que deja la política

La expresidenta del Congreso de los Diputados, exministra y diputada del PSOE Meritxell Batet ha anunciado este miércoles que renuncia a su escaño y que abandonará la política activa. “Con estas líneas quiero comunicar que dejo la primera línea de la política y que he renunciado a mi acta de diputada. Han sido 19 años intensos como diputada del Grupo Socialista, ministra del Gobierno de España y presidenta del Congreso”, ha anunciado en un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy, después de esta trayectoria y con los grandes resultados electorales que mi formación, @socialistes_cat, obtuvo en Cataluña, he valorado que es el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido”, ha escrito en un hilo de X (antes Twitter). “Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he entregado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo allí donde vaya”, ha añadido.

Batet pone fin así a una larga trayectoria en política que comenzó en el Partido Socialista de Catalunya (PSC) al que se afilió en 2008. Cuatro años antes había sido elegida diputada por Barcelona tras entrar en las listas de ese partido como independiente. Después de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez la eligió para ocupar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en ese primer gobierno. Después, entre 2019 y 2023 fue presidenta del Congreso de los Diputados, cargo que dejó hace apenas unas semanas, con el fin de la legislatura.

“Quiero reconocer a todos ustedes su labor y dedicación, a veces en circunstancias especialmente difíciles, y quiero referirme de modo especial a los diputados y diputadas que no continuarán en la próxima legislatura. Les deseo lo mejor en su futura vida profesional”, dijo en su último acto como presidenta el pasado 16 de agosto. A los nuevos diputados, elegidos tras el 23J, les deseó “capacidad de trabajo, predisposición al acuerdo y grandeza”. “Sobre todo, grandeza –dijo–. De nosotros depende la calidad de la política en nuestro país, en España”.

En el mensaje con el que ha anunciado su decisión este miércoles, Batet ha agradecido la “confianza” puesta en ella a Sánchez y al primer secretario del PSC, Salvador Illa. “Estoy convencida de que pronto habrá un nuevo Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez que continuará con los avances y las reformas que la sociedad española necesita. Ha sido un honor y un privilegio. Gracias, de corazón”, ha concluido.