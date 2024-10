Sumar se ofrece a ejercer la acusación contra Errejón en medio de una crisis que amenaza su futuro

Sumar acompañará a las víctimas en todo lo que les pidan, incluso personándose en las denuncias que presenten en los juzgados. Es una de las principales decisiones que ha tomado la coalición en las últimas horas, en las que todavía trata de digerir las consecuencias de las acusaciones contra Íñigo Errejón, al que pidieron la dimisión el pasado jueves y de la crisis en la que el escándalo ha sumido a su proyecto político.

“He sido abogada y asesora de violencia machista. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es defender a las víctimas, acompañarlas. Todo lo que quieran que hagamos lo vamos a hacer. Si quieren que nos personemos, lo vamos a hacer”, ha asegurado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la primera que brinda sobre este asunto tras volver de su viaje oficial a Colombia.

Allí se encontraba el pasado jueves cuando la presión interna por las denuncias contra Errejón era ya ensordecedora. Según ha relatado este lunes, conoció el pasado martes los post anónimos que publicó en Twitter Cristina Fallarás, en los que una mujer hablaba de “maltrato psicológico” y tratos vejatorios y que en Sumar asociaron a su portavoz parlamentario. Al día siguiente habló con él por primera vez y le pidió explicaciones. “Tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres”, ha relatado.

Sumar buscaba con esta rueda de prensa atajar cualquier sospecha de que conocían los comportamientos de Íñigo Errejón antes de que salieran a la luz los post del martes. Yolanda Díaz ha reconocido, igual que Más Madrid, que tuvo conocimiento de la denuncia anónima publicada en Twitter hace un año y medio, en la que una mujer denunció en las redes sociales que Errejón le tocó el culo en un concierto, una publicación que luego se borró. Un episodio que según dijo Díaz la pilló en plena precampaña electoral y que la llevó a preguntar a Más Madrid que lo investigó y dio el caso por cerrado.

“Si en la elaboración de listas yo hubiera sabido que Iñigo Errejón era un presunto agresor sexual, de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública. Está claro que no debió ser diputado ni portavoz, pero esta información la tenemos esta semana”, ha dicho en la rueda de prensa de este lunes. La dirección del espacio destaca la rapidez y contundencia de la respuesta de Sumar y aunque hay voces que considern un error no haber preguntado entonces a Errejón por el episodio del concierto, otros dirigentes sostienen que sería imposible interrogar a cada dirigente político por cada cosa que se publica en Twitter, si además la denuncia no se mantiene en el tiempo.

Tras las explicaciones de este lunes, Sumar quiere poner el foco en la reparación de las víctimas, en corregir los errores que han llevado a esta situación. Porque aunque Díaz ha defendido que actuaron con “prontitud” también admite que llegaron “tarde” a un episodio que amenaza con arruinar el futuro del espacio político. “La única manera de compensar esto es haciéndolo mucho mejor y mejorando los mecanismos de detección, prevención y acompañamiento”, ha reconocido.

Díaz ha seguido así la línea de la comparecencia este sábado de Movimiento Sumar, en la que el partido prometió implementar canales y mecanismos de reparación, apoyo y acompañamiento a las víctimas; poner en marcha protocolos de prevención de acosos y agresiones sexuales e implementar cursos formativos en violencias machistas para todos los dirigentes y cargos públicos, un mandato de la Asamblea Constituyente de Villaverde que nunca se puso en marcha y que ahora el partido promete activar.

Junto a estas medidas, Sumar promete acompañar a las víctimas en todo lo que necesiten. “No son solo palabras de solidaridad sino que hoy desde Sumar queremos ponernos a disposición de todas ellas para ofrecerles nuestro apoyo en todas las decisiones que decidan tomar”, ha afirmado.

Después de la denuncia anónima publicada en el Instagram de Fallarás y tras la dimisión de Errejón, varios medios de comunicación como elDiario.es han publicado testimonios de mujeres que relatan comportamientos similares. Hasta ahora, la única denuncia presentada ante un juzgado la ha interpuesto la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliáa. En su denuncia, cuenta que Errejón la besó, la manoseó sin su consentimiento, la agarró “fuertemente” del brazo y “la llevó por la fuerza” a una habitación que cerró con pestillo en aquella fiesta. Según su relato, los abusos siguieron después en casa del político.

Sumar ha ofrecido a las víctimas como Mouliáa personarse como acusación en las causas que decidan abrir, aunque Díaz ha aclarado en todo momento que lo harán siguiendo su voluntad. “Lo que tenemos que hacer ahora es defender a las víctimas,acompañarlas. Todo lo que quieran que hagamos lo vamos a hacer; si quieren que nos personemos lo vamos a hacer”, ha afirmado.

Sumar trata de digerir así el estado de conmoción en el que les ha dejado lo ocurrido en los últimos días. Un golpe durísimo para la formación y todo el espacio político después de un año en el que el proyecto de Yolanda Díaz había sufrido importantes varapalos electorales. Una situación de debilidad que la ministra de Trabajo ha reconocido.

“Sé que esta situación tiene un coste y rompe la confianza para mucha gente. Sé que pedir de forma inmediata la expulsión iba a suponer una crisis. Les aseguro algo. Lo volvería a hacer una y mil veces. Entre la impunidad y cualquier crisis política siempre voy a escoger la segunda. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, ha defendido.

El espacio político ya ha empezado a dar algunos pasos este lunes para tratar de salir del atolladero con una primera reunión por la mañana en la que los secretarios de Organización de las principales fuerzas de la coalición han tratado de abordar las cuestiones más urgentes que implica la salida de Errejón. Allí han consensuado entre otras cosas dar más tiempo a la negociación para elegir a una nueva portavoz en el Congreso, lo más seguro es que sea una mujer.

Pero algunas formaciones han pedido además que esa negociación vaya acompañada de una reestructuración del grupo parlamentario. El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha sido hasta ahora el único que ha pedido públicamente la creación de un método democrático de toma de decisiones que empiece por el grupo en el Congreso.

Más Madrid admite que actuó de forma “insuficiente”

Esa crisis también tiene y tendrá un impacto directo para la formación de Mónica García, que este lunes también ofreció una rueda de prensa para tratar de atajar todas las derivadas de la crisis. Para Más Madrid, hay tres fechas relevantes en su gestión del escándalo. La primera se sitúa en junio de 2023. En ese momento la dirección del partido se enteró al mismo tiempo que el resto de usuarios de Twitter de que una mujer acusaba a Errejón de haberle tocado el culo en un festival en Castellón. En esa publicación, que posteriormente fue borrada, también se señalaba a la ya exdiputada de la formación Loreto Arenillas de mediar para evitar que esta denuncia no se hiciera pública.

La cúpula del partido reconoce ahora, casi año y medio después, que afrontaron de forma errónea aquel caso. Pidieron explicaciones tanto a Errejón como a Arenillas, quienes “minimizaron la agresión”, ha apuntado García. “Les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión y activar nuestros protocolos”, ha añadido.

Tras esa conversación, la dirección de Más Madrid se defiende asegurando que no tuvieron “acceso” a más información, menos aún después de que el hilo de Twitter fuese “borrado inmediatamente”. Aún así, la ministra de Sanidad reconoce que su incapacidad de actuar ante estos hechos fue una equivocación. “No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error”, ha indicado.

Más allá de aquellos mensajes que denunciaban la presunta agresión de Errejón en Castellón, la dirección de Más Madrid ha aseverado que no recibieron “nunca ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto ni presentes ni pasados contra Errejón”, ha incidido García. Y ha añadido: “Estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de agresiones, estamos hablando de convivir con una persona que tiene dos caras y yo estoy convencida de que nadie, en ningún espacio político que ha convivido con Íñigo Errejón, sabía de esto”.

El pasado lunes 21 de octubre es la segunda fecha que destaca Más Madrid. Ese día la periodista Cristina Fallarás publicó un mensaje anónimo en Instagram acusando a un político madrileño de una serie de abusos. En las redes se comenzó a asociar esa denuncia con Errejón y Más Madrid le pidió explicaciones. Él reconoció “haber tenido en varias ocasiones comportamientos machistas”, pero “no reconoció ningún delito”, ha aclarado García. A partir de ahí, este partido –según estas mismas declaraciones– coordinó con Sumar el cese de sus cargos y la entrega de su acta.

El viernes, un día después de que se hiciera pública la dimisión de Errejón, la dirección de Más Madrid se volvió a reunir. En esas 24 horas que transcurrieron entre el anuncio del exportavoz de Sumar y el primer comunicado del partido liderado en la Asamblea por Manuela Bergerot, se publicaron denuncias, como la de la actriz Elisa Mouliaá, que aseguró ante la Policía Nacional que el exparlamentario la encerró en una habitación durante una fiesta, se sacó el pene delante de ella y la tocó sin su consentimiento. En ese periodo también se recuperó en redes sociales el episodio de Castellón y se cuestionó el papel de Arenillas.

Más Madrid optó por expulsar a Arenillas y, en otro comunicado, en el que la exdiputada de este partido se presentaba como “chivo expiatorio” anunció que abandonaba el acta. Sin embargo, este lunes esta parlamentaria ha anunciado que no va a dar fácilmente su brazo a torcer y amenaza con llegar a los tribunales para defender su derecho “a la defensa”. Este lunes Arenillas no ha entregado sus credenciales de diputada autonómica, tal y como confirman fuentes de la Asamblea de Madrid.

Con su decisión, la cúpula de Más Madrid defiende su actuación al haber cesado “de forma inmediata” a “la persona que tuvo la responsabilidad de no actuar bien en nombre del partido”, ha reseñado Maestre, expareja de Errejón y que ha defendido junto al resto de sus compañeras que no se van a producir más dimisiones en el partido por estos hechos. Aún así, reconocen que no existe “una solución mágica” para dar carpetazo a esta crisis.

Tanto Sumar como Más Madrid esperan a partir de ahora momentos zozobra. No tanto por algunas voces que han apuntado a que los comportamientos de Errejón se conocían previamente, un asunto que consideran descartado con las explicaciones de estos días, sino por la embestida que anticipa la derecha y también parte de la izquierda con un tema tan sensible para las formaciones de izquierda.

“Tenemos que trabajar humilde e incansablemente para construir una cultura política y personal que recomponga el lazo que se ha roto estos días. Les pediría que atiendan a los hechos del día a día más que a las palabras”, ha afirmado Díaz este lunes. “Se está creando una nueva cultura política feminista que no tolera la impunidad. El feminismo y las mujeres han cambiado este país a mejor. El feminismo ha demostrado que no va a haber impunidad”, ha zanjado.