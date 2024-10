Yolanda Díaz: “Si hubiera sabido que Errejón era un presunto agresor sexual no habría sido diputado ni portavoz”

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que actuó con Íñigo Errejón con contundencia en cuanto tuvo conocimiento de sus comportamientos y que lo habría hecho antes si hubiese sabido que era un presunto “agresor sexual”.

“Si en la elaboración de listas yo hubiera sabido que Iñigo Errejón era un presunto agresor sexual, de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública. Está claro que no debió ser diputado ni portavoz, pero esta información la tenemos esta semana”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha pedido perdón a las víctimas. “Aunque desde el primer momento hemos actuado con prontitud, sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas”, ha dicho.

“Créanme, si hubiera tenido conocimiento de hechos tan graves, habría actuado exactamente igual que esta semana, con la misma contundencia”, ha dicho en la primera rueda de prensa que brinda después de la dimisión de Errejón el jueves pasado. Una renuncia que según su relato fue forzada por la propia Díaz cuando el exportavoz reconoció los hechos. “Le pedí el acta de diputado y el cese inmediato de responsabilidades orgánicas”, ha aseverado.

Yolanda Díaz ha querido atajar las sospechas de que ya conocían algunos de los comportamientos de Errejón cuando lo pusieron en las listas del 23J y lo hicieron diputado. Todas las miradas han apuntado en las últimas horas a la única denuncia pública que había existido hasta ahora sobre el exportavoz: un hilo de Twitter anónimo publicado en junio de 2023, antes de las elecciones generales, en el que una chica relataba que Errejón le había tocado el culo y que la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas había intentado mediar para que no se conociera el hecho públicamente.

Más Madrid ha reconocido en las últimas horas que tuvieron conocimiento de ese hilo y que abrieron una investigación que se cerró cuando Errejón y Arenillas “minimizaron” los hechos y la denuncia desapareció a las pocas horas. Podemos también ha asegurado este lunes que le hicieron llegar a Díaz el contenido de esa denuncia en aquel momento. La ministra se ha ceñido a lo explicado por la formación madrileña, aunque ha reconocido que tuvieron conocimiento de aquel post en redes sociales.

“Yo tuve conocimiento de la denuncia por mi equipo. Estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia. Hablé con Podemos y hablamos con Más Madrid. Las compañeras de Más Madrid lo han contado. Nos dijeron que habían abierto una investigación y después a mi equipo le comunicaron que se había cerrado. Me informó mi equipo que esa mujer había retirado ese tuit. Si hubiera tenido conocimiento de lo que tuve conocimiento el martes hubiera actuado con la misma contudencia”, ha repetido.

Díaz ha hecho un repaso de los hechos de las últimas horas. “A última hora del día se me comunicó una denuncia muy grave sobre Íñigo Errejón que publicó la periodista Cristina Fallarás en sus redes. La gravedad nos exigió investigar inmediatamente. Saben que ese miércoles me trasladé a Faro, a la cumbre bilateral con Portugal. Esa misma tarde me puso en contacto con Errejón. Tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres”, ha relatado.

El jueves le pidió la renuncia irrevocable, poco después el entonces todavía portavoz parlamentario de Sumar publicó un comunicado repleto de eufemismos que Díaz ha censurado este lunes. “Él aceptó los hechos y decidió unilaterlamente publicar una carta que no comporto en absoluto. Se llama amachismo y esta violencia no tiene cabida en la política en la que tanto creo”, ha dicho para contraponer los argumentos que dio el exdirigente, en los que atribuyó un comportamiento del que no dio demasiados detalles al “neoliberalismo” o a las exigencias de la vida política.

“Sé que esta situación tiene un coste y rompe la confianza para mucha gente. Sé que pedir de forma inmediata la expulsión iba a suponer una crisis. Les aseguro algo. Lo volvería a hacer una y mil veces. Entre la impunidad y cualquier crisis política siempre voy a escoger la segunda. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, ha dicho la vicepresidenta segunda.