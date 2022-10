El Supremo anula la condena de Echenique a pagar 80.000 euros por acusar a un hombre de violación

El Tribunal Supremo ha decidido anular la condena del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a indemnizar con 80.000 euros a los familiares de un hombre, asesinado en 1985, al que acusó de haber violado a Pilar Baeza, involucrada en su muerte y candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila en las últimas elecciones municipales. Los jueces han decidido estima el recurso del parlamentario, con el apoyo de la Fiscalía, y también rebajan a 10.000 euros la cantidad con la que Juanma del Olmo debe indemnizar a los familiares de Manuel López, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo.

Tanto el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso como el exdiputado y antiguo secretario de comunicación del partido fueron llevados ante la Justicia en 2019 después de que trascendiera que Pilar Baeza, candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, había cumplido condena en prisión por participar en el asesinato de Manuel López. La Justicia declaró probado que ella había planificado su muerte con su pareja y un amigo, acusando a la víctima de una violación que nunca llegó a probarse.

En plena polémica por la designación de Baeza como candidata, los dos dirigentes del partido que lideraba entonces Pablo Iglesias defendieron públicamente a Baeza en sendos mensajes escritos en sus cuentas de Twitter. “Hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada”, dijo Echenique. Por su parte Juanma del Olmo, entonces diputado, escribió un tuit en el que podía leerse, entre otras cosas: “Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad”.

La Audiencia Provincial de Madrid entendió que ambos debían indemnizar con 80.000 euros a los familiares de Manuel López por vulnerar el honor del asesinado. Los jueces entendieron que no se trataba de un personaje público y que, además, los dos políticos le atribuían una violación que nunca había sido probada judicialmente. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo la Fiscalía pidió a la sala de lo civil que revocara la condena, como venía manteniendo desde el principio del proceso: “Los hechos habían sido ya publicitados recogiendo en lugar destacado la versión mantenida por la víctima dentro del comienzo de la campaña electoral por algunos medios de comunicación y, en este contexto es donde se producen las manifestaciones de los demandados”, dijo el Ministerio Público.

Ahora es la sala de lo civil del Supremo la que anula la condena de Echenique y rebaja a 10.000 euros la de Juanma del Olmo. Los jueces entienden que las declaraciones de ambos no son comparables y exoneran sólo al portavoz parlamentario del partido de Ione Belarra: “Las declaraciones del Sr. Echenique han de quedar amparadas por su derecho a la libertad de expresión”, dicen sobre el político. La suya fue una respuesta a un periodista en una rueda de prensa y “puede ser disculpable una cierta imprecisión” en su caso.

Además, dicen los jueces, Echenique “no realizó una acusación directa al fallecido” hermano del demandante, sino que expresó “una muestra de solidaridad con su compañera de formación política”. El tuit de Juanma del Olmo, sin embargo, no tiene la misma protección para el Supremo: “No se limitó a mostrar su solidaridad con su compañera de formación política, sino que imputó directamente al asesinado haber violado a la Sra. Baeza”, reprochan.

Imputarle de esta manera un asesinato, dice el Supremo, no estaba amparado por la libertad de expresión como sí lo había estado en el caso de Echenique. “Las tesis políticas que pueda defender este demandado no legitiman su conducta. No puede confundirse la lucha contra la violencia de género, plenamente legítima, con la acusación pública y directa a la víctima de un asesinato de ser el culpable de una violación respecto de cuya realidad no existe prueba”, concluye el Tribunal Supremo.

Lo que sí hacen los jueces es rebajar de 80.000 a 10.000 euros la indemnización que debe pagar Juanma del Olmo. Su tuit, explican, tuvo mucha menos difusión y trascendencia que las declaraciones de Echenique y, además, el derecho al honor que se ha vulnerado es el del fallecido y no directamente el de su hermano, quien les llevó ante la Justicia.