El Supremo confirma la condena de la asesora que instó la falsificación del máster de Cifuentes

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de dos años de cárcel de Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid, por promover la falsificación de las actas del máster de Cristina Cifuentes. Los jueces han rechazado su recurso contra su condena por falsedad documental. Nadie recurrió la absolución de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la otra condenada, la profesora Cecilia Rosado que falisficó las actas a petición de Feito, tampoco recurrió su condena de un año de prisión.

La Justicia confirma la absolución de Cifuentes en el caso Máster y rebaja la condena a su asesora y a una profesora

La falsificación de estas actas, que la propia Cifuentes esgrimió ante la Asamblea de Madrid para defender su inocencia, llegó después de que elDiario.es revelase en exclusiva diversas irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus notas habían sido modificadas para aprobar con notable asignaturas en las que previamente figuraba como no presentada, y su nota del Trabajo Fin de Máster también fue modificada de manera irregular por una funcionaria.

En plena tormenta política por la exclusiva de este periódico, la asesora de la Consejería de Educación, Maite Feito, obligó a la profesora Cecilia Rosado a elaborar unas actas falsas que demostraran que Cifuentes había acudido al máster y que todas sus notas estaban en regla.

La profesora, la asesora y Cifuentes fueron llevadas al banquillo pero tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Superior de Justicia de la capital entendieron que la expresidenta no podía ser condenada: los jueces determinaron que tenía interés en obtener esos papeles falsificados pero no hay pruebas de que efectivamente instara su falsificación, como sí hizo Feito. La Fiscalía no recurrió la absolución de Cifuentes ante el Tribunal Supremo.

La sala de lo penal no tiene dudas el papel que jugó Feito a la hora de instar la falsificación para que la presidenta regional tuviese herramientas para defenderse. “La fuerte presión ejercida por la señora Feito durante todo el día sobre la señora Rosado constituye un comportamiento suficiente para contribuir decisivamente a su voluntad de cometer la falsedad”, dicen los jueces.

Esta sentencia implica que Feito no tiene que entrar obligatoriamente en prisión al ser su condena de dos años de cárcel y carecer de antecedentes penales, aunque ahora el caso entrará en fase de ejecución. En un primer momento sí había sido condenada a tres años de prisión pero el Tribunal Superior de Justicia rebajó su condena al entender que era profesora en excedencia y no en ejercicio cuando instó la falsificación del máster y sus actas.