Turull (Junts) dice que el Gobierno plantea los indultos para frenar la "tarjeta roja" de Europa

Ironiza con la moción del Parlamento andaluz contra los indultos: "A ver cuándo el TC tumbará esa resolución"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Junts y condenado por el 1-O, Jordi Turull, ha afirmado este viernes que el Gobierno ha planteado indultar a los presos independentistas para frenar "la tarjeta roja directa" de las instituciones europeas e internacionales, tras presentar un recurso contra su condena por sedición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho que no renunciará a sus compromisos políticos a cambio de un indulto, que no valorará hasta que no vea sus condiciones: "Es una medida de gracia. No sé si alguien tendrá la tentación de que sea también una medida de humillación, que en todo caso entonces no será aceptable".

A su entender, con el recurso ante el TEDH se abre ante él un vía judicial neutral ante la que se siente esperanzado, porque tras varios años en manos de "justicieros" en las instancias judiciales españolas, ha dicho que ahora tiene la oportunidad de buscar justicia en Europa en un tribunal comprometido con los derechos humanos.

LA CARTA DE JUNQUERAS

Sobre la relación de los presos de ERC y Junts en la cárcel de Lledoners, ha asegurado que "el tono es bueno y es correcto, aunque es lógico --y por eso hay formaciones políticas distintas-- que cada uno tenga su visión".

Ante estas diferencias, se ha remitido al espacio de negociación con las entidades independentistas acordado en el pacto de gobierno de coalición, y ha dicho que si ambas formaciones cumplen sus compromisos el Govern no tiene "por qué no durar" los cuatro años de la legislatura.

Ha defendido el 1-O y ha rechazado que la vía unilateral no sea ni viable ni deseable, como afirmó el líder de ERC, Oriol Junqueras, en su carta este lunes: "Esta parte de la carta no la comparto. Pero estamos en dos formaciones políticas diferentes", ha insistido.

MANIFESTACIÓN EN COLÓN

Preguntado por la concentración en la plaza de Colón de Madrid contra los indultos de este sábado, ha defendido el derecho de todos a manifestarse, aunque ha criticado que la convocan "la gente que ha criminalizado las grandes manifestaciones" del independentismo" o que se rieron de ellas.

También ha ironizado con la aprobación de una moción en el Parlamento andaluz contra los indultos: "A ver cuándo el TC tumbará esa resolución porque no es de su competencia", y ha defendido el derecho de esa cámara y del Parlament a debatir sobre lo que considere.