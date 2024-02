Última hora sobre la actualidad política y las protestas agrarias, en directo

08:42 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las recientes revelaciones sobre los indultos y la amnistía –que el PP se planteó– y ha señalado que esta historia daría para una “serie de Netflix” por los “cambios de guión”, que a su juicio tienen “desconcertados” a los votantes del Partido Popular.

“Están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijóo”, ha dicho en referencia a la cena mitin donde se produjo un encuentro con periodistas. “Es impresionante, cada dos minutos cambia, como en las series”, ha lanzado en tono irónico Zapatero durante un mitin de campaña en Lugo.

Zapatero recalca que Feijóo trasladó esas informaciones a 16 periodistas y considera que manifestó la misma opinión que viene defendiendo el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Concordia para Cataluña, generosidad y por supuesto que no hubo terrorismo” en el procès, ha apuntado. “La concordia se defiende ante los españoles y no 'off the record', detrás de las bambalinas con 16 periodistas”, ha zanjado el expresidente.

Con información de Europa Press