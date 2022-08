Podemos urge al PSOE a renovar el Constitucional y pide acabar con el “secuestro” del PP del poder judicial

El coordinador autonómico de Podemos y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha pedido a su socio de Gobierno que tome las medidas necesarias para que se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado por el PP desde 2018, y ha pedido al principal partido de la oposición que termine con el “secuestro” de ese órgano constitucional.

“Estamos pidiendo a nuestro socio de Gobierno, al PSOE, y es una reflexión que extendemos a todo el Congreso y a todo al poder Legislativo, que no podemos seguir con este secuestro al Poder Judicial que ya dura más de 1.300 días. No entendemos por qué el PSOE no se atreve a modificar las mayorías que permiten la renovación del CGPJ”, ha dicho en una entrevista en el programa La Hora de La 1, en TVE.

A pesar de que ahora la ley establece una mayoría reforzada de tres quintos de los diputados para poder elegir a los nuevos nombres del Poder Judicial, Serna plantea que existe una mayoría suficiente para cambiarlo. “Ahora mismo sabemos que son tres quintos, pero en el Congreso hay una mayoría suficiente para una modificación de esas mayorías que permitiera bajarlo a una mayoría absoluta y también a contar con la mitad de los grupos parlamentarios”, y eso, ha asegurado, “permitiría desbloquear esta situación absurda”.

Asimismo Sánchez Serna ha aclarado que Podemos lleva haciendo esa propuesta al PSOE desde el inicio de la legislatura y ha asegurado que desde la formación morada harán “todos los esfuerzos posibles para que se cumpla la Constitución” para que esa renovación del Poder Judicial sea posible durante este curso.

El portavoz de Podemos también ha acusado al Partido Popular de utilizar “ese secuestro de la renovación de los jueces como un arma política”. El principal partido de la oposición, ha considerado, “está haciendo lo mismo que (el expresidente estadounidense Donald) Trump cuando renovó la Corte Suprema con métodos dudosos”, ha añadido.

“No conocíamos el acuerdo entre PSOE y PP”

En esa misma entrevista Sánchez Serna ha aclarado que Podemos desconocía el acuerdo que PSOE y PP rubricaron en octubre de 2021 para reformar el órgano de gobierno de los jueces y del que finalmente se descolgó, en el último momento, el partido que aún dirigía Pablo Casado. “Desconocíamos el pacto, lo conocimos a través de la prensa”, ha asegurado.

El martes 16 de agosto se conoció que el entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, lograron un pacto que plasmaron por escrito en un documento al que tuvo acceso El País. En él, ambas formaciones se comprometían a presentar de forma conjunta una reforma “de la ley orgánica del poder judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

En los últimos días tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro Bolaños y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han reprochado al PP su persistente bloqueo de la institución y han vuelto a recordar a esa formación que debe cumplir con la Constitución para desbloquear esta situación.