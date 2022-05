Yolanda Díaz lanzará su proyecto después de las elecciones andaluzas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado que el proyecto de escucha para su nuevo proyecto político empezará de “inmediato”, probablemente tras las elecciones en Andalucía del 19 de junio, para recalcar que este proceso no tiene nada que ver con este adelanto electoral. Díaz ha avisado también sobre el proceso de negociación para la candidatura de izquierdas: “Muchas veces me han escuchado decir que estas cosas son las que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos. Con esto me quedo”, ha indicado.

Díaz ha hecho estas declaraciones tras reunirse este lunes con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas y el Consejo de la Juventud de España. La también titular de Trabajo ha explicado que intentará “ensanchar” un proyecto progresista, y que el “gran reto” que se ha propuesto es levantar este proyecto “para los próximos diez años”, y que va a recorrer el país.

Este lunes la Junta Electoral de Andalucía ha rechazado incluir a Podemos en la coalición andaluza de izquierdas y ha desestimado el escrito de subsanación de los partidos de la confluencia. La resolución se debe a que este viernes a última hora Unidas Podemos aceptó que Inmaculada Nieto liderase la candidatura. Según el partido, se entregó “a tiempo” la documentación, pero según fuentes parlamentarias esta coalición que se registró incluía a cuatro formaciones: IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, en lugar de incluir también a Podemos y Alianza Verde. La también ministra de Trabajo ha asegurado que “estas cosas son las que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos”.