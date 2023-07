¿Cómo ha votado tu municipio desde 1977? La evolución del voto a cada partido en democracia

¿Consiguió más votos Suárez que Felipe González en tu municipio? ¿Logró más votos Unidas Podemos que IU y el Partido Comunista? ¿Cuándo fue el mejor resultado del PSOE en cada provincia? ¿Cuántos votos sacaba Convergència i Unió en sus años de apogeo? ¿Y la izquierda abertzale?

Para responder a estas preguntas, elDiario.es ha recopilado los datos históricos oficiales de todas las elecciones generales celebradas desde 1977 en cada provincia y municipio. Las candidaturas se han clasificado para mantener la evolución del voto a cada partido a pesar de sus cambios de denominación. Solo se incluyen las que hayan obtenido al menos un 5% de los sufragios en alguno de los 15 comicios al Congreso celebrados hasta la fecha. Ver metodología completa

Consulta en el siguiente gráfico como ha evolucionado el porcentaje de votos por partido en cada provincia en todas las elecciones generales celebradas hasta la fecha.



Cómo ha cambiado el voto de cada provincia desde las primeras elecciones generales Evolución del porcentaje de voto en cada provincia en todas las elecciones generales celebradas en España.

Solo se muestran las candidaturas que en algún comicio sacaron más del 5% de los votos en la provincia Fuente: Ministerio de Interior



Los gráficos de arriba muestran la evolución del voto en cada provincia, sin embargo, algunos municipios son islas de voto donde un solo partido puede arrasar o que partidos más minoritarios o regionales superen más del 50% de los sufragios.

Busca tu municipio en el siguiente gráfico y comprueba cómo ha cambiado el voto de tus vecinos en los últimos 40 años de democracia y descubre si el voto de tu municipio se diferencia mucho del de tu provincia.



Así ha votado Madrid (Madrid) en todas las elecciones generales desde 1977 Evolución del porcentaje de voto en en el municipio en todas las elecciones generales.

Solo se muestran las candidaturas que en algún comicio sacaron más del 5% de los votos en el municipio Fuente: Ministerio del Interior



––––––––––––––

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es