Yolanda Díaz activa las conversaciones con Podemos y el resto de fuerzas políticas para el lanzamiento de Sumar

Yolanda Díaz enfila los últimos pasos del proceso de escucha con el que está dando forma a Sumar, el espacio con el que pretende aglutinar a las diferentes formaciones a la izquierda del PSOE a partir de las próximas elecciones generales. En paralelo a la gira de actos por diferentes territorios que realiza desde el año pasado para presentar su plataforma, la vicepresidenta segunda comenzó el mes pasado a entablar conversaciones discretas con Podemos y el resto de partidos a los que pretende integrar.

Hacia finales de año, las relaciones entre Podemos y Yolanda Díaz parecían prácticamente rotas. La dureza del discurso de Pablo Iglesias en la ‘Uni de Otoño’ del pasado noviembre dio paso a una tensión en el seno de Unidas Podemos durante las semanas siguientes que cristalizó en los actos en el Congreso por el Día de la Constitución. En las conversaciones informales con los periodistas el equipo de Igualdad admitió que las relaciones estaban rotas desde hacía “prácticamente un año”, mientras que desde el entorno de la vicepresidenta lamentaron los reproches.

Pero ese clima denso mutó con el cambio de año. Los comentarios en público bajaron de tono y a lo largo de las últimas semanas los periodistas han especulado con varios gestos que apuntaban a un deshielo. El primero de ellos, una felicitación de Díaz a Podemos por su noveno aniversario en un mensaje de Twitter en el que escribió: “Nos queda mucho por hacer”. El segundo, una fotografía en el hemiciclo de la Cámara Baja en la que por primera vez en muchos meses las dos dirigentes se dejaban ver juntas. Aunque en aquel momento los equipos de las dos rebajaron la importancia a esos gestos, la distensión ya no era solo gestual.

A principios de enero, la ministra de Igualdad había pedido en los micrófonos de la Cadena SER a Díaz celeridad en concretar los términos de su plataforma. “Ojalá termine cuanto antes de montar su partido y decida ser la candidata de su partido y también de Podemos y podamos negociar una coalición”, dijo. Según ha podido saber elDiario.es a través de diferentes fuentes, Díaz comenzó a principios de ese mes a reunirse con Podemos y con otras fuerzas políticas para empezar a despejar algunas incógnitas sobre su denominado “proyecto de país”.

En unas inesperadas declaraciones a la prensa este viernes, la ministra de Trabajo desveló que Sumar se está reuniendo “con todas las formaciones, incluido Podemos”. “Les pediría a todas las formaciones que dejen trabajar a Sumar. Sumar se está reuniendo con todas las formaciones, incluido Podemos. Para que las cosas salgan bien necesitamos discreción. Si queremos Sumar, hagámoslo bien, con discreción y con cariño”, dijo. El disparador de sus palabras fue una pregunta sobre unas declaraciones previas de Montero en las que volvía a apremiar a Díaz con el diseño de su plataforma. “Vamos tarde”, dijo.

Precisamente para preservar esa discreción, las fuentes conocedoras de las conversaciones que se han producido hasta ahora piden no desvelar los detalles abordados para no contribuir al ruido, pero trasladan que son recurrentes, todavía poco profundas y en diferentes formatos. No tienen una periodicidad fija y no siempre los interlocutores son los mismos, puesto que a veces los términos de esas conversaciones se producen al final o en paralelo a reuniones más amplias, como las que organiza la vicepresidenta con el resto de actores del espacio confederal para abordar temas de agenda política.

Las voces consultadas tampoco adelantan cuáles son exactamente las fuerzas con las que se están produciendo las conversaciones, pero fuentes próximas al proceso de escucha indicaron hace unas semanas que la intención de Díaz es crear una coalición con una quincena de fuerzas de diferente tamaño e idiosincrasia como Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, Compromís, los comunes o Alianza Verde, además lógicamente de Podemos.

A pesar de esa falta de concreción, los partidos que forman parte de las negociaciones tendrán que abordar presumiblemente el mecanismo para confluir y el proceso. Izquierda Unida planteó en enero una mesa de partidos en la que se sentasen todas las fuerzas del espacio a negociar, así como unas primarias proporcionales para definir las candidaturas, mientras que en Podemos han apostado siempre por unas primarias abiertas y descreen de una mesa de organizaciones en la que tengan que entrar a negociar de igual a igual con formaciones de menor tamaño. “Eso no funciona”, han trasladado en más de una ocasión.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta sostienen en cualquier caso que los planes del proceso de escucha no han cambiado, tampoco el calendario de anuncio de la candidatura de Yolanda Díaz como líder de ese espacio todavía por concretar. Hace unos meses, la líder de Unidas Podemos estableció febrero como fecha tentativa para culminar el proceso pero todo apunta a que finalmente esa cita se alargará hasta marzo.

Unidad en torno a la reforma del 'solo sí es sí'

La próxima parada de la gira es este mismo sábado en Madrid, con un acto con sanitarios en el que habrá presencia, según confirman fuentes del espacio, de miembros de Podemos y también de Más Madrid. Aunque la puesta de largo de Sumar no está todavía diseñada, la idea es que en ese acto también estén presentes representantes de todas las fuerzas políticas que la plataforma aspira a integrar.

Aunque Yolanda Díaz y Podemos han mostrado diferencias de mayor o menor calado en algunos temas durante los últimos meses, durante la crisis desatada estos días a costa de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ todas las partes han constatado la unidad en privado y en público. Aunque Díaz no se ha pronunciado de manera taxativa sobre el fondo de la reforma que plantea el PSOE, bajo el argumento de no contribuir al ruido, sí ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a Irene Montero.

Sin ir más lejos, este viernes en declaraciones a la prensa, Díaz se remitió “a lo que está trabajando” la ministra de Igualdad. “No tengo más que reconocimiento para la ministra Montero y el Ministerio de Igualdad que lleva trabajando desde hace muchos meses por ensanchar los derechos de las mujeres”, dijo hace unos días en el Senado, tras ser preguntada también por este asunto.