La respuesta de Iñigo Errejón que dejó sin palabras a Arcadi Espada

Semanas de másters irregulares y supuestas tesis plagiadas acaparando los titulares han resucitado viejas historias. En este caso, la polémica por la beca de investigación de 2014 del ahora secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, que generó un tenso ida y vuelta en Onda Cero entre el candidato a la Comunidad de Madrid y el tertuliano Arcadi Espada.

Arcadi pidió a Errejón "un análisis de dos incidentes universitarios desde el punto de vista moral": la tesis del presidente y su "propia actitud" con el contrato de trabajo con la Universidad de Málaga.

"Me parece que el presidente no está muy orgulloso de su tesis", ha comentado el diputado de Podemos, pero "no me parece que haya nada ilegal". Pero Errejón ha querido matizar la historia cuatro años después: "Yo no fui inhabilitado por la Universidad de Málaga, las denuncias fueron todas archivadas". Y ha añadido: "Creo que va a mantener el mismo criterio, pero hay que prepararse mejor las preguntas".

Espada le ha argumentado que tiene un comunicado en el que explica que "la interposición en un juzgado de un requerimiento paralizó el expediente y que si usted tratara de volver a la universidad, la propuesta de inactivación se reactivaría", para asegurar, acto seguido, que "no es una interpretación" y advertirle que tuviera "cuidado cuando acuse a los demás de no prepararse convenientemente sus preguntas y atienda más a sus respuestas".

Errejón ha avisado que había respuesta a eso también. "No tiene ningún comunicado", y ha razonado que "en el derecho administrativo no existe tal figura". Pero lo que dejó desarmado al periodista fue: "No espero mucho de alguien que tiene la desfachatez de culpar a la víctima de 'la manada' de lo que sufrió".

El periodista le ha felicitado: "Esa es la conclusión perfecta".