Benetton usa una imagen de los rescatados del Aquarius para una campaña publicitaria

La marca italiana de ropa United Colors of Benetton ha utilizado dos fotografías de los migrantes de la flotilla del Aquarius, que llegaron a Valencia el pasado domingo, como parte de una campaña publicitaria. En la primera de las imágenes que usa Benetton -caracterizado por realizar en el pasado campañas publicitarias muy polémicas- se ve a uno de los rescatadores repartiendo chalecos salvavidas a las personas que están en la lancha, y en la segunda aparecen varias madres con sus hijos en una fila.

La ONG Sos Méditerranée, una de las organizaciones que ha colaborado en el rescate, ha emitido un comunicado en el que condenan el uso de las imágenes por parte del grupo textil para lucrarse: "SOS Mediterranée se desvincula de la campaña, que utiliza una imagen de nuestro equipo mientras están rescatando gente en peligro en el mar el pasado 9 de junio de 2018". "La dignidad de los supervivientes debe ser respetada siempre. La tragedia humana en el Mediterráneo nunca debe ser utilizada con fines comerciales", lamentan.

🔴 STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE’s pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P