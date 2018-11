Un hotel de Bilbao ofrece tapones a sus clientes para que no oigan a las trabajadoras de la limpieza en huelga

Tapones para los oídos para evitar que los clientes del hotel no escuchen las protestas de las trabajadoras de la limpieza, en huelga por las condiciones laborales. Esta es la medida que ha tomado la dirección del Hotel Barceló Nervión, que ha dejado 'una carta', a modo de comunicado, en la habitación de cada uno de sus huéspedes para avisarles de que "frente al hotel tiene lugar una huelga convocada por la empresa que presta los servicios de limpieza" y, que para solventar las molestias, les han "preparado unos tapones para los oídos".

Las empleadas o camareras de piso encargadas de la limpieza de las habitaciones, también conocidas como 'kellys', de los hoteles NH y Barceló Nervión de Bilbao llevan en huelga indefinida desde el pasado 2 de noviembre para reivindicar mejoras salariales. Lejos de buscar soluciones al conflicto y terminar con las protestas por las condiciones de trabajo y la falta de regularización de los contratos que denuncian las trabajadoras, este hotel ha optado por un servicio interno de limpieza y tapones para que los clientes no oigan las quejas.

Uno de los huéspedes que se encontraba este fin de semana, Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, ha querido denunciar la actuación del hotel en su cuenta de Twitter: "¡En vez de disculparse por el ruido que causan las protestas de las trabajadoras en huelga, mejor harían en pagar un sueldo decente a las Kellys!"

Estoy en Bilbao. Me alojo en el Hotel Barceló Nervión y me he encontrado esta carta de la dirección del hotel en mi habitación.

En vez de disculparse por el ruido que causan las protestas de las trabajadoras en huelga, mejor harían en pagar un sueldo decente a las Kellys! pic.twitter.com/E3wxVyYRn5