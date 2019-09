VÍDEO | "Por si acaso, les deseo Feliz Navidad": la intervención de Odón Elorza que critica el bloqueo parlamentario

Antes de que la Casa Real anunciara que el rey no iba a proponer a ningún candidato a la investidura, lo cual abocaba España a una repetición electoral el 10 de noviembre, el diputado socialista Odon Elorza ya se despedía de los diputados por si no se volvían a ver hasta dentro de unos meses (o no volvían a verse tras los comicios). "Por si acaso, les deseo Feliz Navidad", dijo el socialista en su intervención parlamentaria.

En el punto dedicado a la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados del Pleno de este martes, Elorza hizo una autocrítica del funcionamiento del parlamento y las instituciones en estos meses: "Señorías, no estamos siendo en este Congreso ejemplares. Entonemos un mea culpa, hagamos un propósito muy serio de enmienda y rectifiquemos todos y todas".

El Secretario de Transparencia el PSOE se preguntaba: "¿Cuál es la salud democrática de este congreso? ¿Está respondiendo a sus funciones?". Y no es la única pregunta que realizó en el pleno. A los diputados presentes les cuestionó: "¿Tenemos la convicción de que nos estamos ganando bien el sueldo?".

Elorza también se ha mostró preocupado por la imagen que los ciudadanos puedan estar construyendo sobre las instituciones: "Estamos contribuyendo a una desafección de la ciudadanía hacia una institución tan importante como es el Parlamento".

Por último, el diputado se despedía de forma curiosa: "Y por si no tengo oportunidad, por si acaso, les deseo Feliz Navidad". Elorza ironizaba sobre la próxima vez que haya pleno en el Congreso de los Diputados, ya que al convocarse unas elecciones para el 10 de noviembre, es muy probable que hasta esas fechas no se reanude la actividad parlamentaria. Y con otra configuración e integrantes.