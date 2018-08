Franco no inventó la seguridad social ni las vacaciones pagadas: el hilo que desmonta los falsos logros del dictador

Francisco Franco no creó la Seguridad Social. Tampoco decidió establecer las vacaciones pagadas y no se encargó de crear el sistema público de pensiones. El dictador no consiguió que España pasase a formar parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni perdonó el pago de los impuestos. Si has leído un mensaje con todos estos logros de la dictadura, has recibido uno de los numerosos bulos que se están difundiendo por redes sociales.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que su intención era exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, han empezado a difundirse mensajes en los que se ensalza la figura de Franco. Para hacerlo, utilizan unos supuestos "logros" que se establecieron durante la dictadura franquista.

Además de ponerle las medallas de creador de la Seguridad Social y artífice de la entrada de España en la ONU, el mensaje asegura que gracias a Franco se construyeron 280 pantanos en España, se industrializó todo el país y nos convertimos en una referencia mundial en lo que a crecimiento económico se refiere. Otro de los "logros" del dictador fue fundar algunas de las empresas más importantes de nuestro país, como Telefónica o Iberia.

Por si alguien cree en el extenso currículum que se le está atribuyendo al dictador, a través de las cuentas de Twitter Mesa Memoria Histórica del distrito de Latina y Jóvenes Izquierda Unida han hecho sendos hilos desmontando el bulo. Desde Mesa Memoria Histórica, Álvaro Pla se ha lanzado a la tarea para que los que reciban el bulo no caigan en "propaganda y noticias salsas".

Según Pla, Franco no creó la Seguridad Social. Cuando el dictador llegó al poder, éste servicio llevaba más de treinta años en funcionamiento. "La seguridad social se inicia a través de la comisión de reformas sociales de 1883 y es en 1900 cuando se comienza a aplicar estas políticas. La seguridad social queda institucionalizada en 1908 a través del instituto nacional de previsión.

"Las primeras vacaciones pagadas se aprobaron en 1918 a los funcionarios del Estado, en 1919 a los capitanes y oficiales de la marina mercante y en 1931 la ley de contratos de trabajo en su artículo 56 lo reconocía para todos los trabajadores", escribe Pla, desmontando el falso mito de que las vacaciones pagadas fueron obra del dictador.

El dictador ni industrializó España ni creó los pantanos. La Guerra Civil destruyó la industria española y el país no recuperaría su nivel industrial previo a la guerra hasta el año 1970. El plan con el que se crearon los pantanos empezó a gestarse a principio del siglo XX, según indica Pla en su hilo.

Telefónica e Iberia no fueron fundadas por Franco. Ambas fueron creadas por iniciativa privada: Telefónica en 1924 e Iberia en 1927.

El dictador tampoco trajo el capitalismo a España. Ni ayudó a que nuestro país entrase en la ONU. Pla recuerda que el capitalismo se desarrolla en España "en España en el siglo XIX" y que la propia ONU bloqueó la entrada de España "por ser una dictadura.