Las redes se vuelcan en solidaridad con Laura Luelmo y recuperan su ilustración para el 8M

Este lunes, después de 4 días desaparecida, apareció en Huelva el cadáver de la profesora de 26 años Laura Luelmo. A la espera de que se confirmen las causas de su muerte, que fuentes de la investigación apuntan a que fue violenta, las redes se llenaron de solidaridad y rabia. Entre todos los homenajes sobresalió uno que enseguida llenó perfiles: el dibujo que la propia Laura, que también era ilustradora, había hecho por el último 8 de marzo.

Hubo otro mensaje que sobrecogió a la gran mayoría de usuarias. El 14 de enero de 2015, Laura había retuiteado un tuit en el que Cristina A. señalaba que "te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ese es el problema". Laura había salido de su casa para ir a correr a las 4 de la tarde del miércoles.

Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ESE es el problema.

Tanto el lunes como el martes, fueron Trending Topic varios TT relacionados con Laura. #TodasSomosLaura y #NosQueremosVivas fueron algunos de los más utilizado para expresar los mensajes. Además, varias personas han reivindicado el derecho de todas las mujeres a poder salir a la calle y volver seguras y vivas a casa. Sobre todo, con la simbología de correr.

Laura Luelmo somos todas nosotras. Todas las mujeres que queremos pasear tranquilas sin que importe la hora y el dónde. Todas las que queremos salir a correr SIN MIEDO y no por miedo #NiUnaMenos #TodasSomosLaura #NosQueremosVivas pic.twitter.com/dBoDmHHgYH

Llevo años corriendo de noche o madrugada, en parques, en monte, caminos donde no me cruzo con nadie. Mi mayor preocupación han sido siempre los perros sueltos y quedarme sin agua. Pero los hombres no tenemos privilegios y la violencia contra las mujeres es histeria feminista...