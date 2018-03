Mujeres columnistas de ABC y El Mundo cargan contra la huelga feminista del 8M

La exdiputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en el diario El Mundo y las periodistas Isabel San Sebastián y Mayte Alcaraz en el diario ABC, escriben contra la huelga feminista convocada este 8M.

En una tribuna en el diario El Mundo, Cayetana Álvarez de Toledo escribe su 'No a la guerra'. Un advertencia de las consecuencias del, a su juicio, victimismo del feminismo y de la "guerra de sexos" entre hombres y mujeres que fomenta la huelga feminista de este 8 de marzo.

Álvarez de Toledo asegura que el "nuevo" feminismo, "agresivo y retro", es "como el nacionalismo"y "como todas las políticas identitarias" al pretender "anular al individuo". "En este caso, arrebata a las mujeres su capacidad de libre pensamiento y decisión. Las incrusta en un bloque sentimental y político. Y si discrepan, las señala, las lincha y hasta les niega la condición de mujer", escribe la exdiputada sobre este "feminismo de tercera ola".

"Si no aceptamos que un hombre hable en nuestro nombre por el mero hecho de ser hombre, ¿por qué hemos de aceptar ahora que lo haga una mujer? ¿En razón de qué? ¿De sus ovarios?", se pregunta sobre el feminismo, frente al que propone "reivindicar la más brillante conquista de la modernidad: el reconocimiento del individuo".

Según la portavoz de Libres e Iguales, desde hace unos años el movimiento feminista ha empezado "a derrapar hacia un victimismo pueril, puritano y paralizante". Un victimismo que es "uno de los peores vicios de nuestro tiempo" y que "está vinculado a la infantilización del mundo contemporáneo y su principal efecto político es el populismo". Un "paraíso" para "un demagogo de medio pelo o coleta".

"Su retórica es puro helio inyectado en la realidad", escribe sobre la "murga feminista" que, en su opinión, desconoce que las libertades alcanzadas a lo largo de la historia de España tienen un coste: "No hay libertad sin responsabilidad. Y sin grandeza". Un coste que "no es fruto de ninguna imposición heteropatriarcal. Que no la inventó Occidente ni el capitalismo ni Mariano Rajoy. Que simplemente es consecuencia de dos hechos básicos: nosotras parimos y, sí, nosotras decidimos".

Cayetana Álvarez de Toledo asegura que las mujeres deben rodearse de "hombres capaces y resueltos con los que seguir avanzando en el camino de la libertad y la igualdad". Y pide que se firme "la paz sexual" frente a la huelga del 8M.

"Creo que la huelga de hoy es necesaria pero me niego a que me manipulen", escribe este 8M la periodista Mayte Alcaraz en su columna 'Yo confieso', publicada en el diario ABC. En su columna, la adjunta al director asegura no haber sido víctima de discriminación alguna aunque reconoce que conoce "casos lacerantes" y que ha llegado a poner su pluma "al servicio de una causa" cuando ha visto "de cerca sangre de mujeres; sudor de mujeres deslomadas por trabajar; y lágrimas de mujeres discriminadas".

Alcaraz señala que ella combate la desigualdad y que hace lo mismo con "el feminismo oportunista" porque "insulta" su inteligencia y la "discrimina tanto como algunos machistas". "En esta reivindicación prefiero ir del brazo de hombres que me han respetado a lo largo de mi vida personal y laboral que de mujeres que, como Irene Montero, levantan en una mano una pancarta feminista y en la otra un cartel que ensalza a un energúmeno que agredió a una embarazada", ha escrito en referencia a Andrés Bódalo.

"Soy mujer, soy feminista, en el sentido original del término, y en un uso de la libertad que tanto nos costó conquistar digo un NO como una casa a la huelga manipuladora y sectaria convocada por la izquierda aprovechando este día", escribe Isabel San Sebastián en ABC en sus 'Razones para ser una esquirola'.

Según San Sebastián, "basta con leer el manifiesto 8M para darse cuenta del monumental engaño en el que pretenden involucrarnos los organizadores de esta farsa". "Me fastidia especialmente de esta pantomima que me tomen por idiota o hablen sin permiso en mi nombre, incluyéndome en clubes de los que no quiero formar parte", escribe la periodista, que recrimina a las organizadoras que ignoren la situación de las mujeres "en territorio musulmán".

"Yo creo en las personas al margen de su sexo. Creo en la igualdad de oportunidades y el mérito. Creo en el valor del esfuerzo. Por eso Isabel San Sebastián, madre, mujer, hermana, amiga, periodista y escritora libre, hoy trabaja. A mucha honra".