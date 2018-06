"Corrupción", "inestabilidad" y "colapso": Así ha contado la prensa internacional la moción de censura

La sesión de debate de la moción de censura, en la que se anunció que Pedro Sánchez tendría mayoría de votos para llegar al Gobierno y supondría la caída de Rajoy, ha llegado hasta las portadas de la prensa internacional. Haciendo referencia a los "escándalos de corrupción" y a la "incertidumbre del nuevo gobierno", así han cubierto los periódicos de todo el mundo la moción de censura.

El fin del Gobierno de Rajoy ha ocupado varias portadas en Estados Unidos. "El primer ministro de España, Rajoy, forzado a caer del poder después de un escándalo de corrupción", cuenta The Wall Street Journal en el espacio que le dedica en portada. El New York Times, por su parte, titula desde su portada que "El Gobierno de Mariano Rajoy conduce al colapso mientras la oposición reúne apoyos para derrotarlo por un escándalo de corrupción". El periódico económico Financial Times le dedica incluso su foto de portada: "Rajoy al borde de la derrota en una moción de censura en España"

Portada Financial Times 1 de junio.

Desde Europa, Rajoy también ha acaparado algunas portadas. En el diario francés Le Figaro titulan que "la caída anunciada de Rajoy sumerge a España en la incertidumbre". Desde Italia, en el periódico La Repubblica, dan nombre propio a los hechos ocurridos: "El pantano español". Los diarios británicos y alemanes no han hecho ninguna referencia en sus portadas.

Portada Le Figaro del 1 de junio.

En Latinoamérica, el diario brasileño O Globo cuenta en su portada que "El presidente español está al filo de la navaja". El periódico Galeno, en Argentina, firma cómo "El socialismo juntó apoyos y confía en derribar hoy a Rajoy".