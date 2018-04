Trump desata las críticas por la falta de diversidad en su foto junto a los becarios de la Casa Blanca

La Administración de Donald Trump ha vuelto a desatar las críticas de la opinión pública a través de las redes sociales. Pero esta vez no han hecho falta declaraciones incendiarias ni salidas de tono; ha bastado con una foto para demostrar la posición del presidente de los EE.UU acerca de la diversidad racial.

Se trata de la fotografía del actual presidente estadounidense junto a los becarios de la Casa Blanca, en la que se puede apreciar que solo dos de los 91 no son blancos. La comparación de esta imagen con la del anterior presidente, Barack Obama, ha provocado un torrente de críticas en las redes sociales, que han reprochado a Trump no haber tenido en cuenta la diversidad del país norteamericano.

El columnista del Washington Post Brian Klaas ha escrito a través de su cuenta de Twitter que la fotografía que muestra al actual mandatario junto a los becarios es "como un '¿Dónde está Wally?' para una persona no blanca en un país donde alrededor del 40% de la población no es blanca".

The White House intern photo is like a Where’s Waldo for a non-white person—in a country that is about 40% non-white. pic.twitter.com/UiBLewAurE

Todas las críticas, aunque con diversas formas y estilos, han puesto en relieve la escasa presencia de personas negras o de otras razas.

La siguente usuaria se pregunta, en clave humorística, "sin ninguna pista, ¿podríais descubir qué foto de becarios es de la era de Obama y cuál es de Trump?".

Without any other clues, can you guess which picture of interns is from the Obama White House and which is from Trump's? pic.twitter.com/jrif87CsIE