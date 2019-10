La UNESCO pidió tapar con tangas los desnudos integrales de algunas estatuas que expuso en su sede de París

"Memory of me" es el proyecto del artista Stéphane Simon que la UNESCO le pidió exponer en su sede de París con motivo del día del patrimonio nacional. Ante los desnudos integrales de algunas de las estatuas, la UNESCO le pidió taparlas con tangas "para no herir la sensibilidad del público".

El proyecto del artista visual presentaba varias estatuas desnudas en las posturas típicas de los autorretratos para invitar al público a reflexionar sobre ellos, una propuesta que la UNESCO no habría entendido, según Simon.

Según recoge Le Figaro, el artista visual explicó que "se discutió la cuestión de la desnudez de las estatuas". "Entiendo que puede molestar. Así que propuse quedarme, durante los Días del Patrimonio, cerca de las estatuas con un paño y, si fuera necesario, dependiendo de los visitantes, ocultar el sexo de las estatuas", detallaba.

Sin embargo, días antes de la jornada de la exposición, la UNESCO le pidió a Simon confirmar que la ocultación del sexo de las estatuas se realizaría de forma permanente, por lo que el día anterior el artista propuso cubrir las piezas con ropa interior.

Et ma sensibilité de voir la débilité d'un slip sur une statue on en fait quoi ? — Christophe Legrand (@Ceven_Chris) October 26, 2019

Tras la indignación de los visitantes de la exposición, que compartieron las imágenes en las redes sociales asegurando no entender la decisión, el hecho trascendió a los medios, lo que ha provocado que la UNESCO lo haya acabado reconociendo como un "error".

Desde el gabinete del Director General de la UNESCO, Audrey Azoulay, se han justificado: "Si la cuestión nos hubiese sido comunicada, le habríamos dicho al artista que, si lo deseaba, podía no haber puesto la ropa interior".