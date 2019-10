Villacís coge el boli de un entrevistador para sugerirle un tema: "Me alegra que me haga esa pregunta"

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, dejó ayer en una entrevista radiofónica una imagen poco vista en los políticos. La número dos del Ayuntamiento estaba respondiendo a una pregunta en la Cadena SER sobre la contaminación de la capital cuando, para sorpresa del entrevistador, le cogió su bolígrafo y escribió en un papel un tema: 'Valdemingómez'.

Aquí está El momento en el que @begonavillacis le ‘levanta’ la pluma a @Casal para sugerirle una pregunta en directo durante la entrevista en #LaVentanadeMadrid. ¿De qué tema quería hablar la vicealcaldesa? Atentos 👇🏻 pic.twitter.com/J5pb8iLGHy — Radio Madrid (@RadioMadrid) October 14, 2019

Pese a ser una entrevista radiofónica, estaba siendo emitida en la web de la emisora, por lo que el entrevistador no tuvo otra salida que explicar lo que había sucedido. "No sé si me está dictando la pregunta o quiere usted hacer la entrevista", le afea Javier Casal, periodista de la SER. "No, digo que quería hablar del tema", responde Villacís, justo cuando la entrevista estaba llegando a su fin.

"¿Va a aceptar Madrid la basura que venga del vertedero de Alcalá de Henares?", pregunta finalmente el entrevistador. Entonces, la vicealcaldesa responde con la tan socorrida frase: "me alegra que me haga esa pregunta". Cuestión sugerida por la propia dirigente municipal. "Pensé que no me lo ibas a preguntar".

Villacís entonces responde que se trata de un tema "muy importante" y que "Madrid ha mostrado su solidaridad" y, por ello, no acepta la petición del alcalde de Alcalá de Henares (Javier Rodríguez Palacios, del PSOE) para depositar residuos temproalmente en Valdemingómez. "Lo lleva sabiendo desde 2015 y debería haber hecho los deberes", ha asegurado. "En Ciudadanos no lo vamos a aceptar".

La vicealcaldesa ha justificado a través de un mensaje en Twitter que le pudieron "las prisas". "El que maneja la pluma eres tú", le ha respondido al periodista Javier Casal.

Lo reconozco @Casal, a veces, me pueden las prisas y sé que Valdemingómez es un tema que preocupa mucho a los madrileños.



Pero, por supuesto, el que maneja la pluma eres tú — Begoña Villacís (@begonavillacis) October 15, 2019

El interés de Villacís por responder sobre Valdemingómez tiene que ver con algo más que sugerirle las preguntas al entrevistador. El caso ha abierto una división entre el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y sus socios de Ciudadanos. El regidor había expresado previamente el mismo día que el Gobierno municipal ya ha planteado una serie de "condiciones razonables en cuanto a las toneladas, el precio que se puede aceptar, el periodo temporal y la reciprocidad para que luego sea el del Ayuntamiento el que envíe a la planta de Loeches las mismas toneladas que lleguen a Valdemingómez".

Este cisma se produce después de que la Mancomunidad de municipios del Este aprobara remitir a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital la propuesta de convenio para que se enviar de forma temporal a Valdemingómez los residuos de 31 municipios de la región.

Concretamente, el borrador de convenio se sustentaría en remitir los residuos de esta localidades a Valdemingómez con una tasa de 30,2 euros (por tonelada), una fórmula que además garantizaría el tratamiento de reciclado de los restos (frente a lo que ocurre ahora en Alcalá), con el compromiso de no incinerarlos.