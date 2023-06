Abascal dice que no va a celebrar el día del Orgullo LGTBI porque es heterosexual

Una entrevista a Santiago Abascal puede dar mucho de sí. La intervención del líder de Vox esta mañana en La Hora de la 1 (RTVE) ha servido a Abascal para demostrar que no sabe qué es el Convenio de Estambul, para defender la recepción de ayudas públicas por parte de Vox pese a que el partido está en contra de ellas, y para dar a entender que no tiene sentido celebrar el Orgullo LGTBI cuando se es hetero.

Aprovechando que este miércoles, 28 de junio, es el Día Internacional del Orgullo LGTB, los periodistas de Televisión Española han preguntado al líder de Vox si tenía pensado celebrar esta fecha. A lo que Abascal ha respondido: “No, no lo tenía previsto, entre otras cosas, supongo que porque soy heterosexual”.

El líder de la extrema derecha no se ha quedado ahí, y ha seguido liando las cosas hasta decir que “también hay muchos homosexuales que no celebran este día, que no reducen su personalidad o su ser simplemente a su querencia”.

Para Santiago Abascal, el Orgullo LGTBI “tiene mucha menos importancia que la que algunos políticos y lobbies quieren hacer creer”. “Muchas personas homosexuales, algunas de las cuales votan a Vox, no se identifican con los mensajes de los lobbies ni creen que tengan que tener un día especial de celebración”, ha lanzado. “Yo creo que represento a esas personas”, ha remachado el líder de Vox.

Según el presidente de Vox, sacar la bandera LGTBI o celebrar el Orgullo es limitarse a una “querencia” y dejarse llevar por “los lobbies”. Recordemos que hasta este martes Vox tenía desplegada una enorme lona en el centro de Madrid en la que se veía a una mano con la bandera de España tirando a la basura la bandera LGTBI, la del feminismo y la Agenda 2030, entre otras.

Aunque Abascal ha tratado de restar importancia a la celebración del Orgullo, la cruzada de la ultraderecha contra la bandera –y los derechos– LGTBI es pública y notoria en toda España. La entrada de Vox en más de un centenar de Ayuntamientos gracias a los pactos con el PP tras el 28M está suponiendo la retirada de banderas LGTBI de edificios públicos, y hasta de obras de teatro.

Y sin embargo, en este Día del Orgullo la postura del PP ha sido en favor de un “colectivo LGTBI” que se encuentra “perseguido y amenazado”, apuntan. Pero de sus pactos con Vox para vetar la bandera arcoíris y de su promesa de derogar la ley trans, los de Alberto Núñez Feijóo hoy no han dicho ni mu.