Las actrices Jessica Chastain y Rose McGowan critican la sentencia contra 'la manada': "Es violación"

Las actrices Rose McGowan y Jessica Chastain han mostrado su oposición a la sentencia contra 'la manada' que condena a nueve años de prisión por abuso sexual por considerar que no medió "violencia e intimidación". "Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. No es abuso sexual. Es una violación", ha expresado Chastain.

McGowan, un testimonio fundamental para destapar los abusos del productor de cine Harvey Weinstein, se ha unido al hashtag #YoSíTecreo en solidaridad con la víctima y ha compartido la noticia en sus redes sociales. Desde que los reportajes de The New York Times y The New Yorker del pasado octubre revelaran las decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, que inspiraron los movimientos "Me Too" y "Time's Up", la actriz se ha convertido en una de las caras más conocidas del activismo feminista en contra de los abusos sexuales y el machismo en Hollywood.

#TeSeCreo Protests Have Broken Out After Five Men Were Found Not Guilty Of Gang Rape In Spain - BuzzFeed News https://t.co/Fx9Xx2R8T9 — rose mcgowan (@rosemcgowan) 26 de abril de 2018

La actriz estadounidense Jessica Chastain ha criticado la sentencia porque considera que sí medió intimidación: "¿No hay intimidación? Cinco desconocidos atrayendo a una mujer que había bebido a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidante. ¿Cuántas mujeres mueren cada año?".

"Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. No es abuso sexual. Es una violación", ha escrito la actriz en Twitter en un mensaje en el que ha compartido la noticia publicada en el diario The Guardian.

"Under Spanish law, the lesser offence of sexual abuse differs from rape in that it does not involve violence or intimidation." No intimidation? 5 strangers luring an intoxicated woman to an unknown location is incredibly scary & intimidating. How many women are killed each year? — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018

Este jueves se dio a conocer también la condena al cómico Bill Cosby, declarado culpable por tres delitos de agresión sexual en el caso de la canadiense Andrea Constand, por unos hechos ocurridos en 2004. Chastain ha utilizado la sentencia para hablar del consentimiento en las relaciones sexuales: "Solo porque seas rico y poderoso no quiere decir que el cuerpo de otra persona esté automáticamente disponible para tener sexo. Debe dar consentimiento".

Just because you're rich and powerful doesn't mean another person’s body is automatically available for sex. Consent must be given. #BillCosby — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018

For anyone confused, here are some examples of when CONSENT IS NOT GIVEN: pic.twitter.com/DKTHZhTRV3 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018