El Aznar de 1998 rebate al PP de 2023 sobre EH Bildu: “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas”

ETA ha vuelto a ser un recurso central en la campaña a las elecciones del 28 de mayo, para sorpresa de pocos. Si este miércoles el diario ABC llevaba a su portada el titular “Bildu mete en sus listas electorales a siete asesinos de ETA y otros 37 condenados”, horas después la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se apropiaba de esta noticia para echársela en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Estos son sus socios. Este es el cartel electoral con que se presenta el partido socialista”, le espetó Gamarra a Sánchez en la Cámara Baja.

El dato de los exetarras que figuran en las listas electorales de Euskadi y Navarra procede en realidad de un comunicado del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite). “Ninguna democracia digna, ningún Estado de derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo, permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen la política”, señaló la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzaba directamente en un acto este jueves que “lleven a quien lleven gobiernan con Bildu”, en referencia al PSOE. “Solo por eso, pido no votar al PSOE”, decía Feijóo, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le daba su propio tono a las críticas: “Mensaje: el terrorismo sale rentable y es el medio más seguro de acceder a las instituciones”.

Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas, sobre todo para los que han declarado su voluntad de actuar a través de cauces políticos José María Aznar, entonces presidente del Gobierno

Quizás los dirigentes actuales del Partido Popular no recuerden (¿o sí?) las tesis que defendía hace unos años el 'patriarca' del PP y entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, sobre este tema. “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas”, aseguraba Aznar en 1998 desde Moncloa, ante los medios, en referencia al rumbo político de ex miembros de ETA. “Esta es la cuestión, escueta, clara y democrática que se dilucida en este nuevo escenario. Y lo es sobre todo para los que han declarado su voluntad de actuar a través de cauces políticos e incluso dicen estar dispuestos a asumir compromisos institucionales”, zanjaba entonces Aznar. Cabe recordar que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada en 2011 y su disolución en 2018.

Como han señalado en la actualidad distintas figuras políticas, que las listas de EH Bildu incluyan exetarras es “estrictamente legal”, teniendo en cuenta que la Junta Electoral las ha aprobado. “Pasar de la violencia para imponer las ideas a las palabras es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto”, ha afirmado la presidenta de Navarra y candidata socialista al Parlamento Foral, María Chivite, este jueves.

“Están en plena posesión de sus derechos civiles y políticos porque, si no, las juntas electorales no lo habrían autorizado así”, ha dicho por su parte Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, sobre estas candidaturas. No obstante, en este sentido Esteban ha considerado que a EH Bildu “todavía le queda mucho recorrido que hacer para reconocer el daño causado por la violencia”.