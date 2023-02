Café con aceite de oliva, la ocurrencia de Starbucks para conquistar al público italiano

“Una alquimia de ingredientes inesperados” y una “idea transformadora”, así define Howard Schultz, todavía máximo ejecutivo de la cadena de cafeterías Starbucks, su nueva gama de bebidas que mezcla café y aceite de oliva virgen. Starbucks ha elegido para su lanzamiento –no queda claro si como deferencia o como provocación– a un país especialmente escrupuloso con la tradición cafetera y olivarera: Italia.

El cultivo de la aceituna en Italia data, al menos, del siglo séptimo antes de Cristo. El café llegó a través de comerciantes venecianos en el siglo XVI. Por alguna razón, durante más de 450 años a nadie se le ocurrió mezclar café y aceite.

“Este verano, una vez más, me cautivó una idea transformadora mientras viajaba por Italia. Me encontré con una tradición ancestral que transformó mi experiencia con el café y mejoró mi vida. Fue totalmente inesperado, pero las posibilidades me llenaron de entusiasmo”, escribe Schultz en un comunicado de prensa.

Por lo visto, según informa La Reppublica, dicha costumbre era tomar una cucharadita de aceite de oliva virgen antes del café. Schultz, sin embargo, decidió alterar el orden de los factores o, mejor dicho, mezclar los factores.

“Los italianos han acogido Starbucks de una forma que muchos no veían venir. En las tiendas Starbucks de Italia, nuestra bebida más vendida es el espresso solo, una validación de la calidad del café que ha definido a Starbucks desde su fundación en 1971”, apunta Schultz.

Para elaborar estos cafés ‘aceitados’ (traducción libre del italiano ‘oleato’), Starbucks ha elegido la almazara Asaro, ubicada un pueblo de la provincia siciliana de Trapani llamado Partanna y que da nombre al aceite con el que se emulsiona el café.

“Café Starbucks emulsionado con aceite de oliva extra virgen Partanna para crear una experiencia aterciopelada, suave y deliciosamente rica. La exaltación del ritual del café”, con esta frase la cadena de cafeterías presenta el nuevo producto en sus locales.

Esta invención es la herencia que deja Schultz a su sucesor, Laxman Narasimhan, quien se hará cargo de la multinacional el próximo mes de abril. Está por ver si la gama ‘Oleato’ se extiende por el mundo, como una mancha de aceite.