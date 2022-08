Con corbata en la playa: la respuesta de la derecha en Twitter a la sugerencia de Sánchez para ahorrar energía

Una parte de la derecha ha reaccionado a la recomendación de Pedro Sánchez de no utilizar corbata cuando no sea necesario con el fin de ahorrar desde el punto de vista energético de una manera inesperada: invitando a movilizarse para llevar esta prenda en la playa y en piscinas.

Así, varios tuiteros han tratado de ridiculizar la propuesta y ha inundado las redes con imágenes de esta prenda. Entre las personas que se han unido a esta 'campaña' para combinar corbata y bañador están Javier García Isac, director de Decisión Radio, o José Manuel Soto.

“¿Qué tal si nos organizamos para ir en agosto a la playa con corbata? Bañador y corbata. Para que el memo que gobierna en España nos dé al menos para un poquito de cachondeo y que sepa que lo tomamos por lo que es, un bobo sin paliativos”, dice el catedrático de Filosofía Juan A. García Amado.

Este año no me quito la corbata ni en la playa. pic.twitter.com/9uXsaDpkHa — Javier García Isac (@Javiergaciaisac) 29 de julio de 2022

¿Qué tal si nos organizamos para ir en agosto a la playa con corbata? Bañador y corbata. Para que el memo que gobierna en España nos dé al menos para un poquito de cachondeo y que sepa que lo tomamos por lo que es, un bobo sin paliativos. — Juan A. García Amado (@JuanAGAmado) 30 de julio de 2022

Tengo un pase para echar el día en el Aguapark y no sé qué corbata ponerme… pic.twitter.com/vD7hsIJBRA — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 30 de julio de 2022

Algunos usuarios han bromeado sobre la respuesta de la derecha a la medida propuesta por el presidente, Pedro Sánchez.

Le garantizo que cuando baje usted a la playa con corbata lo último que va a pensar nadie es «qué bobo es Pedro Sánchez». — Manuel F. Herrador (@manuelfherrador) 30 de julio de 2022

La derecha española después de que Pedro Sánchez haya dicho que no lleva corbata. pic.twitter.com/z2CuQ7LoUm — Randy Meeks (@randymeeks) 29 de julio de 2022

El vídeo de Sánchez invitando a no usar corbata para reducir el gasto en electricidad se ha hecho viral en las redes sociales y ha recibido cientos de respuestas. Él no llevaba esta prenda durante su comparecencia: “No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen”, dijo el presidente del Gobierno.

En realidad, Sánchez no es el primer político español en vincular el uso de la corbata en verano y el ahorro energético. En 2011, el entonces presidente del Congreso José Bono, reprochó al ministro de Industria Miguel Sebastián que no llevara corbata durante una sesión de control celebrada en el mes de julio. Bono agradeció sin embargo que sí la llevaran otros parlamentarios por su ayuda para mantener “la disciplina del vestido” en el hemiciclo.