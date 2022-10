Una diputada del PP, a Más Madrid: “Se ponen traje para que no parezca que alientan la ocupación”

Si no llevas traje, parece que alientas la ocupación. Es el mensaje que ha deslizado este jueves en la Asamblea de Madrid la diputada del PP Paloma Tejero. En su turno de réplica durante el debate sobre la ley de Defensa de la Integridad del Patrimonio Público de Vivienda de Vox, la parlamentaria popular ha replicado a la intervención de Jorge Moruno: “Tengo que felicitarle, porque creo que es usted el único que ha entendido algo de lo que estábamos hablando. A lo mejor es porque se ha puesto el traje”.

Tras este falso halago, Tejero ha continuado con la referencia al atuendo del diputado. “Esto de Más Madrid de que cuando hablamos de ocupación nos ponemos el traje para que parezca que no somos de los que no alientan la ocupación”, dijo para finalizar su respuesta a la intervención de Moruno. O más bien, tras utilizar unos segundos de sus tres minutos de tiempo para valorar la vestimenta y no la propuesta política.

La propuesta de ley de Vox se estaba debatiendo gracias al apoyo del PP, pero tras la negativa de este grupo a que se tramitase por lectura única. Era lo que reclamaba la extrema derecha y es un mecanismo que permite saltarse varios pasos, como el propio debate de la norma o las enmiendas. “Su proposición es exactamente nuestro texto”, afeo Tejero al diputado de su formación aliada José Luis Ruiz Bartolomé.

Moruno, por su parte, había criticado que Vox había intentado “mezclar cosas que no tienen nada que ver”. En la proposición de la extrema derecha se busca el compromiso de promover la integridad del patrimonio público del suelo y la vivienda y a la vez modificar la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para suprimir el régimen excepcional de alquiler de viviendas sociales a favor de ocupantes sin título suficiente anteriores al 1 de enero de 2016.

La coportavoz de Unidas Podemos Alejandra Jacinto ha tachado la propuesta de “aporofobia” y ha cargado contra la Comunidad por no defender “la integridad” del parque público de vivienda sino por “despreciar” a los que “no se pueden proveer pro sí mismos” de una vivienda y buscan “por necesidad” un inmueble para “dar techo a sus hijos”. Y la diputada del PSOE Cristina González ha defendido el 'no' de su grupo diciendo que los artículos a suprimir contemplan requisitos condicionantes como que no se pueden acoger condenados por usurpación ilegal de viviendas o que tengan conflictos vecinales.