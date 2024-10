El director de la Policía Nacional responde a Vox por vincular inmigración y delincuencia: “Es una mentira como la copa de un pino”

“Una falta de patriotismo”. “Una mentira como la copa de un pino”. Así ha respondido el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith en la comisión de Interior en el Congreso de los Diputados.

El diputado del partido de extrema derecha denunció “problemas de seguridad” en un discurso en el que, de nuevo y siguiendo la tónica de otras declaraciones de miembros de su formación, vinculó falsamente inmigración con delincuencia. “Como el castellano tiene una palabra muy clara para calificarlo, es una mentira como la copa de un pino”.

“Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No asocien inmigración y delincuencia, porque no es verdad, se equivocan”, corrigió Pardo a Ortega Smith, que llegó a asegurar que había una “relación directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia”, a pesar de que es una afirmación que desmienten los datos, tal y como ha explicado el director de la institución pública.

“El 75% de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles”. “Y el resto no los cometen inmigrantes, los cometen personas que no tienen el DNI o pasaporte español, y por lo tanto, son extranjeros, que no inmigrantes”, ha indicado en la Comisión.

Pardo ha criticado las palabras del diputado de extrema derecha por establecer esa vinculación “para generar ruido, para generar confusión y para desinformar”. “Creo que es una gran equivocación y, sinceramente, me parece una falta de patriotismo”, ha rematado el director del Cuerpo, que también ha pedido “humanidad” con las personas que vienen de otros países.