El eco en los medios internacionales de la protesta multitudinaria por la sanidad pública en Madrid

Numerosos medios internacionales cubrieron la multitudinaria protesta en Madrid contra la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. The Washington Post, Al Jazeera o Libération han informado en sus cabeceras de la protesta que reunió el domingo a más de 200.000 personas, según los datos oficiales, en las calles del centro de la capital bajo el lema “Madrid se levanta en defensa de la sanidad pública”.

“Miles de personas protestan en apoyo a la sanidad pública”, titulaba el rotativo estadounidense The Washington Post la noticia, que acompañaba con una foto de un muñeco que caricaturizaba a la presidenta madrileña. “Decenas de miles de sanitarios españoles se manifestaron este domingo para pedir más personal en el servicio de salud y para protestar por el desmantelamiento del sistema que según acusan está desarrollando el conservador gobierno regional de Madrid”, empezaba el texto, con información de la agencia norteamericana The Associated Press.

“Cuidad de todos”, era el titular elegido por la revista francesa Libération, de tendencia izquierdista, que calificaba la movilización de masiva, con una imagen aérea de la abarrotada plaza de Cibeles durante el momento central de la movilización. El texto del medio francés informa del número de manifestantes aportado por la Delegación de Gobierno, 200.000 personas, y cuenta las razones de los asistentes a la marcha: la defensa de la sanidad pública en la región madrileña y el rechazo a las políticas de privatización del Gobierno de Ayuso.

Al Jazeera, el importante canal de información internacional propiedad del Gobierno de Qatar, también informó este domingo sobre la masiva movilización por las calles de Madrid. La noticia incluye las razones de la protesta y los testimonios de algunos asistentes acompañados de numerosas fotos de agencias internacionales como Reuters, AP o la francesa France Press.

El diario italiano Repubblica apuntaba directamente a Ayuso en el titular: “Cientos de personas en Madrid contra la gestión sanitaria de Isabel Ayuso”. La noticia también encabezaba la información con la imagen aérea de Cibeles e incorporaba los datos aportados por la organización de la marcha sobre la afluencia: “670.000, según los organizadores y 200.000, según la policía, acuden a la plaza para protestar contra la falta de inversión pública en la sanidad”.