Existe una letra de Taylor Swift para todo, incluso para regular el mercado de la competencia

El Senado estadounidense se llenó de referencias a Taylor Swift este martes cuando los senadores, tanto demócratas como conservadores criticaron a Ticketmaster y Live Nation en una audiencia orientada a debatir cómo la fusión de ambas compañías ha formado un monopolio sobre la venta de entradas para conciertos, y cómo esto perjudica a los consumidores.

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es necesario retroceder hasta el pasado noviembre, cuando la artista puso a la venta las entradas para su primera gira en cinco años, habiendo publicado cuatro nuevos álbumes y dos regrabaciones desde entonces. En estas circunstancias, el 'Eras Tour' desencadenó una demanda que superaba cifras récord y que implicó que los seguidores de Taylor Swift soportaran esperas de varias horas en páginas web colapsadas.

A pesar de que esta clase de problemas habían afectado con anterioridad a otros músicos con menor demanda, que la cantante lanzara un comunicado para ponerse de lado de sus fans fue lo que marcó la diferencia y lo que a día de hoy ha llevado este debate al senado. “No voy a poner excusas a nadie porque les preguntamos [a Ticketmaster], varias veces, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían. Es realmente genial que 2,4 millones de personas consiguieran entradas, pero realmente me cabrea que muchos de ellos sientan que sufrieron varios ataques de oso para lograrlo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los senadores no tardaron en hacerse eco de la noticia y finalmente este martes se abordó el problema en la Cámara, donde lo más sorprendente fue cómo los intervinientes no pararon de citar letras de la cantante durante la sesión. La primera en hacerlo fue la demócrata Amy Klobuchar: “Para tener un sistema capitalista fuerte, tienes que tener competencia. No se puede tener demasiada consolidación, algo que, desafortunadamente para este país, como una oda a Taylor Swift, diré, sabemos 'demasiado bien'”, o dicho en inglés 'All Too Well', como se titula uno de los mayores éxitos de la cantante.

Otro de los presentes, el senador Richard Blumenthal, se refirió a su último número uno, 'Anti-Hero', cuando dijo que “Ticketmaster debería mirarse en el espejo y decir: 'Yo soy el problema, soy yo'”, o más bien 'I’m the problem, it's me', como dice la canción.

La sesión continuó con otra serie de menciones a la obra de la artista, incluyendo frase como “Millones de fans de Taylor Swift dirían que 'Por esto no podemos tener cosas bonitas'”, refiriéndose al tema que dedicó a su pelea con el rapero Kanye West, 'This Is Why We Can’t Have Nice Things'; o el comentario del Republicano Mike Lee, quien insistió en que la restricción de la capacidad de los consumidores para revender sus propias entradas es como “una pesadilla disfrazada de ensueño”, como recoge la letra de 'Blank Space'.