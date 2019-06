La foto que muestra cómo Groenlandia está en su pico histórico de deshielo en un mes de junio

Una imagen casi mística: siete perros se adentran en el mar y caminan sobre el agua arrastrando un trineo. El primer pensamiento es: "esto es Photoshop". Pero no. Es junio de 2019 en Groenlandia.

La imagen difundida en redes sociales por Rasmus Tonboe y tomada por el investigador de cambio climático Steffen M. Olsen refleja a la perfección los efectos de la crisis climática que afecta al planeta. En este caso, en la parte septentrional del globo terráqueo.

Se trata de la primera vez en la historia desde que se tienen datos en que el deshielo en Groenlandia alcanza unos niveles tan altos antes de la llegada del verano, según muestra la información del National Snow & Ice Data Center (NSIDC).

En la fotografía, la parte superior de la banquisa –la capa de hielo flotante que caracteriza la isla–, se ha derretido por lo que da la impresión de que los perros caminan sobre el agua.

Olsen ha aprovechado la difusión de la imagen para destacar la importancia de esta capa helada en la vida de los groenlandeses. "Las comunidades de Groenlandia dependen de la banquisa para el transporte, la caza y la pesca", explica en su cuenta de Twitter y hace un llamamiento para mejorar la predicción en el Ártico ante "eventos extremos".

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction@polarprediction@dmidkhttps://t.co/Y1EWU1eurA