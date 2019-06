"Nuestro planeta se hunde": la portada de la revista Time que busca concienciar sobre la crisis climática

La imagen del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con gesto abatido, se desvanece en la costa de Tuvalu, un archipiélago del océano Pacífico situado entre Hawai y Australia. Esta es la portada que la revista Time ha publicado este jueves para concienciar sobre el cambio climático con el título "Rising seas. Fleeing residents. Disappearing villages. Our sinking planet" (Subida del nivel del mar. Residentes que huyen. Pueblos que desaparecen. Nuestro planeta se hunde).

