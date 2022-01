“Más ganadería y menos comunismo”: el vídeo del PP en el que repite los bulos sobre Garzón para pedir que dimita

El Partido Popular ha vuelto a cargar contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con una campaña en la que pide "más ganadería y menos comunismo" y en la que repiten la manipulación de las palabras del líder de IU sobre el impacto de las macrogranjas. Entre las afirmaciones falsas difundidas por el PP está que Garzón insiste "en que la carne producida en España es de mala calidad" y no apuesta "por la carne española".

El vídeo de la campaña, difundida este viernes en redes sociales, alterna cortes de entrevistas que el titular de Consumo ha concedido estos últimos días a diferentes medios con fragmentos de un vídeo de Pedro Sánchez de la campaña de 2019, donde se posicionaba a favor de "una ganadería sostenible, a menor escala, de gran valor ambiental y que genere empleo en el medio rural". El montaje termina con imágenes de la protesta de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag el pasado 9 de enero en la visita del presidente del Gobierno a Palencia, acompañadas del rótulo "Garzón no puede seguir ni un día más en el ministerio".

-Más responsabilidad, menos entrevistas dañinas.

-Más apoyo, menos ataques.

-Más conocer la realidad, menos ignorancia.

-Más asumir responsabilidades, menos escurrir el bulto.

-Más generar empleo, menos ideología ruinosa.#MásGanaderíaMenosComunismo pic.twitter.com/Ax8qxMtE2U — Partido Popular (@populares) 14 de enero de 2022

En el corte seleccionado, el responsable de la cartera de Consumo afirma que "el modelo de las macrogranjas se basa en una producción masiva, rápida y lo más barata posible" y "para ello utiliza una serie de inputs o medicamentos, antibióticos...". Sin embargo, no dice en ningún momento que la carne producida en España sea de mala calidad, como ha repetido la derecha los últimos días, sino que la producida de manera intensiva tiene una calidad inferior.

De hecho, este fragmento pertenece a una entrevista para el canal de Twitch 'Pandemia Digital' que él mismo compartió en su cuenta de Twitter. En ella, Garzón insiste en los costes medioambientales del modelo de producción a gran escala, también en el plano social, al acabar con los puestos de trabajo en la ganadería familiar y extensiva "al conseguir precios mucho más bajos, saturar el mercado con carne más barata y de una calidad muy distinta: eso hace que a la ganadería social le resulte muy difícil subsistir".

En la propia entrevista para 'The Guardian' —que usó la derecha para originar el bulo— el ministro ya alababa la ganadería extensiva, que describió como "medioambientalmente sostenible".

Logramos desnudar el bulo y empezamos a hablar del contenido real de la entrevista. Irónicamente, se está hablando ahora más que nunca de las macrogranjas. Lo que yo he dicho está demostrado por la ciencia desde hace años.



Entrevista completa: https://t.co/WNdvT62WnV pic.twitter.com/1FtGJHPT3J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 12 de enero de 2022

Después, seleccionan un trozo de la entrevista concedida a la Cadena SER en la que reitera que sus declaraciones tienen una raíz científica y señala, además, que el de la producción intensiva es un tema que preocupa a la Comisión Europea. Este aspecto se ignora en el vídeo difundido por el PP bajo el letrero de "no apuesta por la carne española".

El ministro de Consumo repite nuevamente en esta conversación que su intención es proteger y apostar por la "ganadería tradicional, social y familiar" que crea puestos de trabajos y arraiga población al territorio.

🗣 "Lo que dije es impecable porque está demostrado científicamente. La ganadería extensiva genera arraigo al territorio... Posted by Izquierda Unida on Wednesday, January 5, 2022

Además, el PP critica a Pedro Sánchez —le incluye junto a Garzón en el rótulo de que "no apuestan por la carne española"— por un vídeo de 2019 en el que aboga por reducir el consumo de carne, una consideración que el partido que lidera Casado tilda de negativa a pesar de que cuenta con amplio consenso científico. La OMS aconsejaba comer entre 200 y 500 gramos semanales de carne roja y en ningún caso superar los 500, mientras que estimaba que la media en España llega al kilo, un dato que también refleja el Informe de Consumo Alimentario de España 2020.

Bulo surgido por la entrevista en 'The Guardian'

El primer partido de la oposición ahonda en el bulo surgido a partir de una entrevista concedida al medio británico 'The Guardian' que ha dado lugar a un intenso intercambio, también dentro del Ejecutivo, y se ha convertido en uno de los temas principales de la precampaña para las elecciones adelantadas de Castilla y León.

La utilización que ha hecho la derecha de la transcripción de la entrevista en 'The Guardian', en la que el ministró habló de carne de peor calidad pero fue traducido como “de mala calidad”, hizo que Moncloa se afanase en mostrar su respaldo absoluto a un sector cuya aportación al PIB es importante y en alabar la calidad de la carne española ante el temor de una crisis reputacional que afecte a las exportaciones. En los últimos días, varios ministros han reconocido que la polémica surge, en realidad, por una manipulación: “Esta es una polémica no por unas declaraciones desafortunadas. Es la manipulación de las declaraciones manipuladas la que crea ese ruido. No nos equivoquemos. Esto es una manipulación por la campaña de Castilla y León. El PP ha tomado este tema como una bandera”, reconoció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que recorrió estudios de radios y platós este martes para dejar clara la posición de Moncloa.