“Nos han ‘escribido’ en las redes”: el lapsus de Abascal tras defender la lengua española

Existen en español verbos con dos participios y uno de ellos es el verbo 'elegir', muy apropiado en este periodo electoral: 'electo' y 'elegido' son, ambas, formas correctas (aunque haya algún matiz entre una y otra). Para desgracia de Santiago Abascal, no ocurre lo mismo con el verbo ‘escribir’. El viernes pasado, en un acto de presentación de los candidatos de Vox en la Comunidad de Madrid, el líder de la formación de extrema derecha hizo un alegato de la lengua española para, poco después, arrastrarla por el suelo.

Ante sus parroquianos, se quejó de que en Madrid el PP haya creado una Oficina del Español. Abascal logró hábilmente contradecirse en pocos segundos. “Pero si en Madrid no hay ningún problema con el español”, dijo con socarronería para, a renglón seguido, agregar que en Madrid “luego prima más el inglés”. El público (quizá confuso por no saber si en Madrid hay o no un problema con el español, o si prima el inglés) decidió aplaudir.

En tono solemne, el líder ultra añadió: “Porque también a veces somos un poco catetos. Y vienen los niños que se saben el cuerpo humano en inglés y no saben decir rodilla en español. Convendría que también se ponga en valor el español y que se hagan menos oficinas”.

En estas frases ya hay varias expresiones mejorables (en “prima más el inglés” sobra el ‘más’, porque algo o prima o no prima, ni más ni menos); igualmente podría haber formulado mejor la frase “convendría que también se ponga en valor el español y que se hagan menos oficinas”, evitando el feo ‘poner en valor’ y diciendo ‘convendría valorar el español y que se hiciesen menos oficinas’. Pero no fue este desaliño en el uso del castellano el principal lapsus del líder de extrema derecha.

Su patada al español vino después. Avanzado el discurso, comentó el momento en que, el pasado 3 de mayo, los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo del Congreso de los Diputados en presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro; al que Vox considera un terrorista.

Ese gesto de sus diputados, según afirmó orgulloso el líder ultra, les ha granjeado felicitaciones: “Por eso a nosotros nos han dado las gracias estos días. Muchos representantes públicos, muchísimos colombianos anónimos que nos han parado en Madrid, que nos han escribido a través de las redes sociales”.

Como era previsible, este lapsus ha hecho las delicias de algunos usuarios de Twitter, que han echado mano de ingenio…