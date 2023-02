Ibai habla en directo con Colau para celebrar un evento en Barcelona: “Gracias a ti mi hijo se interesó por los impuestos”

“Si esto pasa, me da miedo lo que pueda ocurrir en el puerto de Barcelona el domingo”. “Un movimiento que rompería el mundo de internet y cualquier tipo de audiencia”. Así anunció en Twitch Ibai Llanos el pasado viernes el posible fichaje de Porcinos, el club que preside en la Kings League, la liga de fútbol organizada por él y Gerard Piqué que ha causado sensación en internet. Una incorporación que, según el streamer, es un “superélite mundial” y que, si bien aún no está cerrado, ve un 60% de opciones de que se produzca.

Para anunciarlo se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En la emisión en directo del viernes, en la previa del choque entre Porcinos y Jijantes, Llanos se reunió con el presidente rival, Gerard Romero. Fue este último, periodista deportivo y ganador de dos Premios Esland —una gala en la que se galardona a los creadores de contenidos de la comunidad hispanohablante, y en la que Romero se coronó como 'mejor clip del año' y 'mejor cobertura informativa'— quien telefoneó a Colau.

“He aceptado la llamada porque, gracias a Ibai, mi hijo de 11 años se interesó por lo que eran los impuestos y tenemos un referente en él”, contestó la alcaldesa.

Lo que Llanos, 'mejor streamer del año' en los citados premios, propuso para anunciar su posible estrella, fue nada menos que poner una pancarta o hacer una proyección en la Sagrada Familia o en la Torre Glòries (antigua Torre Agbar).

La respuesta de Colau, para sorpresa del propio Ibai, fue positiva: “Vuestro trabajo es ahora mismo referente en el mundo y para nuestra gente joven, así que, si vais a hacer algo bueno para promocionar la ciudad, os escucharé con mucho interés”. En su perfil de Instagram, en la descripción del vídeo anterior, la regidora defiende que “Barcelona es capital de los eSports, los videojuegos, el deporte y los creadores de contenido, sectores estratégicos que queremos seguir potenciando”.

Kings League

La Kings League propone un nuevo formato futbolístico. Con presidentes que provienen del mundo de internet y del fútbol profesional (Iker Casillas, que encabeza 1K Fútbol Club; Sergio 'Kun' Agüero, al frente de Kunisports; o Gerard Piqué, presidente de la liga) y una mezcla de jugadores amateur y exjugadores. Con equipos de siete jugadores que se disputan los tres puntos en dos partes de 20 minutos cada una. Y con unas reglas insólitas: penaltis al 'estilo americano' —cuando el árbitro pita, un jugador inicia la carrera con el balón conducido desde el centro del campo hacia la portería rival, donde espera un portero que debe evita encajar gol— para desempatar, cambios ilimitados, disputa inicial de la pelota como ocurre en el waterpolo y cartas sorpresa con ventajas.

Además, próximamente se darán detalles de la Queens League, versión femenina de la 'Kings' y que, tal y como se enuncia en su página web, está “abierta a todas las futbolistas que deseen sumarse a una nueva forma de entender el fútbol”.

El partido del próximo domingo enfrenta a los equipos de Llanos y Romero, que se encuentran en tercera y undécima posición —de un total de 12—, respectivamente.

La sensación Ibai Llanos

El bilbaíno, de 27 años, inició su carrera profesional en 2015, como caster o comentarista de videojuegos. Desde entonces su popularidad ha crecido de forma efervescente: 12,5 millones de seguidores en Twitch, desde donde hace emisiones en directo durante horas, y donde ha contado con la participación de personalidades tales como Pau Gasol, Dani Martín, Sergio Ramos o Aitana —en su programa Charlando tranquilamente—. También entrevistó de forma inédita a Lionel Messi en su presentación como nuevo futbolista del Paris Saint Germain y fue visitado por Jordi Évole para Salvados.

Una de las claves de su éxito, más allá de su espontaneidad, es su posicionamiento social. En enero de 2021 se hizo viral un vídeo suyo en el que defendía la importancia de los impuestos y la necesidad de tributar con más cantidad cuanto mayor sea el salario que se cobre frente a otros youtubers que han fijado su domicilio en Andorra en los últimos años para no pagar impuestos. El pasado noviembre, en esta línea, decidió no viajar con la selección española al Mundial de Qatar: “No me sale de los cojones y no lo voy a hacer”.

En los últimos meses, además, ha iniciado una serie vídeos en los que muestra su cambio físico desde que ha empezado una rutina de entrenamiento personalizada. En ellos pretende dar visibilidad a la diversidad de cuerpos y ser un referente para las personas con sobrepeso para mejorar su estado de salud mental y física y, sobre todo, rechazar la gordofobia.

Estas decisiones le han llevado al reconocimiento público de dirigentes políticos. Entre ellos, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien, en las primeras navidades tras la pandemia, agradeció la iniciativa de Ibai de pasar la tarde en directo para 'acompañar' a todas aquellas personas quisieran y lo necesitasen: “Te honra ese gesto”.

Gracias @IbaiLlanos por hacer más amena la tarde a quienes hoy por responsabilidad están solos. Te honra ese gesto.



Sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias. #ElMejorRegaloEsCuidarnos.

Felices Fiestas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de diciembre de 2020

También el presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, quien invitó al creador de contenido a viajar a Andalucía tras un tuit en el que Llanos admitía “querer retirarse y mudarse” allí.