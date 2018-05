Un juez de EEUU da la razón a unos padres que querían que su hijo de 30 años se marchara de casa

Michael Rotondo tiene 30 años y aún vive con sus padres. No tiene trabajo, no paga alquiler ni ayuda en las tareas domésticas, por lo que sus progenitores le pidieron en varias ocasiones que se marchara. Él siempre ignoró su petición, a pesar de que se la trasladaron hasta en cinco ocasiones. Ahora, un juez ha dado la razón Christina y Mark Rotondo y obliga a su hijo Michael a dejar su casa, como informa The New York Times.

La sentencia que obliga a Rotondo a dejar la casa de sus padres se conoció este miércoles, tras un proceso que comenzó meses atrás. Fue en febrero cuando sus padres le comunicaron que habían decidido que se tenía que ir de casa. Él no les hizo caso, lo que desencadenó el inicio de la batalla legal: redactaron un aviso de desalojo con su abogado para conminarle a que se fuera. "Quedas desalojado. Se iniciará un procedimiento legal inmediatamente si no te vas antes del 15 de marzo de 2018", decía la carta. Una actuación que tampoco funcionó, según informa la BBC.

Ante sus negativas, los padres de Michael optaron por intentar convencerle con dinero, por lo que le dieron cerca de mil dólares para que se fuese de casa. A la vez, se desahogaron en otra carta acusándole de no querer buscar un empleo para salir adelante por sí mismo: "Hay trabajos incluso para aquellos con un historial de empleo pobre como el tuyo. Consigue uno. ¡Tienes que trabajar!". La respuesta de su hijo fue la misma.

Finalmente, el matrimonio tomó el camino más severo contra su hijo. Fue cuando acudieron a un juzgado local para denunciar a Michael por sus negativas a marcharse. Allí les dijeron que el caso iba a ser más complicado por tratarse de un familiar, por lo que debía solucionarlo una corte superior. El 7 de mayo, los padres presentaron ante la Corte Suprema de Onondaga (Nueva York), presentaron una demanda. Este 22 de mayo les dieron la razón.

Durante el juicio, Michael Rotondo alegó que sus padres no le habían comunicado que debía marcharse con la suficiente antelación. Él aseguraba que necesitaba un mínimo de seis meses para irse. Unas palabras que no gustaron al juez, que calificó este argumento de "indignante". Tras darle la razón a los progenitores, ordenó al abogado de estos que redactase una orden de desalojo. La reacción de Michael Rotondo tras abandonar la corte fue asegurar que recurriría la decisión y que sí tenía un trabajo, aunque no quiso desvelar cuál.

Horas después, en una entrevista en la CNN, se autodesmintió: dijo que no tenía trabajo, pero que tenía planes para subsistir por sí mismo. Tampoco desveló cuáles. La presentadora del programa en el que le entrevistaban, Brooke Baldwin, aprovechó para preguntarle si a sus 30 años no quería tener una casa para él. Él respondió que no quería vivir más con sus padres, y señaló que la decisión de sus padres de llevarle al juzgado era el último "ataque" contra él.

La entrevista terminó de la manera más "surrealista" posible, como dijo la propia Baldwin. Primero, Rotondo negó que fuera millennial porque era una persona conservadora. Un minuto después, y tras explicarle desde plató que por edad entraba dentro de ese grupo, el hombre de 30 años dijo que sí lo era.