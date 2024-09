Los mejores memes que ha dejado el debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump

El debate entre Kamala Harris y Donald Trump que se celebró anoche como parte de la campaña para las elecciones presidenciales de 2024 ha abierto las cabeceras de los grandes medios de todo el mundo. También ha ocupado gran parte de la conversación en redes sociales, y no solo por su relevancia política. Ambos candidatos captaron, además de la atención de los votantes, la de los creadores de memes, quienes han aprovechado rápidamente los momentos más memorables y las peculiaridades de cada uno para inundar internet con las bromas características y típicas de cada evento político relevante.

Kamala Harris, que manejó con más tranquilidad la presión en este debate, ha dejado su huella en la discusión online gracias a sus expresiones faciales de asombro e incredulidad ante las opiniones más estrambóticas del candidato republicano. La media sonrisa y el arqueo de cejas son material para vídeo viral. “Si te envío esto significa que suenas como un loco”, dice un usuario, adjuntando un video de las reacciones de Harris durante el turno de palabra de Trump.

Ante las interrupciones de Trump, Harris respondía con un gesto de calma y una sonrisa desafiante, que ha sido rápidamente inmortalizada en memes con frases como “Esa sonrisa lo dice todo” o “La cara de quien sabe que tiene razón”.

“Se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos”, aseguró el expresidente Trump sobre los migrantes que llegan a Estados Unidos en uno de los momentos más repetidos de la noche. Ante lo absurdo, el bufido de exasperación de la demócrata también se ha colado en el podio de mejores momentos de la noche.

Y no podían faltar los memes disney. Los resúmenes de la contienda, la despersonificación de ambos candidatos en pos de la sátira y la ironía. “Por si acaso no estáis viendo el debate, aquí os dejo un resumen rápido”, dice una usuaria de X en un mensaje. Adjuntadas, dos fotos de Ira y Asco, dos de los personajes de la popular película de dibujos animados Inside Out, que captan muy acertadamente el estado anímico de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

En la conversación online los gestos exagerados caricaturizan al expresidente de Estados Unidos. “Es como un niño que no puede esperar su turno para hablar”, expresaba otro usuario de la red social, acompañando su mensaje con un meme de un bebé.

Los que han provocado la mayor risa general son los vídeos del millonario bailando con unos gatos, después de sus declaraciones sobre la dieta de los migrantes que llegan a la localidad de Springfield. La broma evidente era la comparación de la localidad con alguna escena de la serie de televisión Los Simpsons, que ocurre en una ciudad del mismo nombre y cuyas escenas se utilizan habitualmente como material para memes en internet.

Tampoco han faltado las referencias a reconocidas series estadounidenses como Padre de familia. Uno de los momentos más tensos del debate fue cuando ambos candidatos discutieron sobre la situación legal del aborto en el país, después de que Trump hablara de “matar bebés”.

Los memes, más allá de ser recursos humorísticos y bromas pasajeras, juegan un papel importante en la política moderna como herramienta de captar y quitar voto, testimonio de que muchos actores políticos internacionales, ya sean más o menos locales, se esfuerzan por conseguir captar al público más joven.