Desde migrantes “comiendo mascotas” hasta “abortos con nueve meses”: las mentiras de Trump en el debate con Harris

Donald Trump ha hecho repetidas afirmaciones falsas y engañosas, desde que los inmigrantes que “se comen a las mascotas”, su conexión con el ultraderechista Proyecto 2025 y los exonerados Cinco de Central Park, entre otros temas, durante su debate con Kamala Harris el martes en Filadelfia.

En el primer debate de este ciclo político presidencial en EEUU celebrado en junio –cuando Joe Biden aún era el candidato del Partido Demócrata–, los moderadores se desentendieron por completo de enmendar los bulos que dijo Donald Trump. La moderación pasiva trajo consigo que las mentiras y medias verdades de Trump no fueron cuestionadas durante el debate en horario estelar. En este caso, los moderadores de ABC sí han interrumpido varias veces al ex presidente por las falsedades que ha dicho, como acusar a los demócratas de permitir “abortos con nueve meses y de recién nacidos” o a los migrantes de “comer perros, gatos y mascotas”.

He aquí los hechos sobre algunas de las afirmaciones falsas ofrecidas durante el debate del martes.

Trump repite la mentiras sobre las elecciones de 2020

Donald Trump ha insistido en el debate en las mentiras sobre las elecciones de 2020 y sobre las denuncias que se presentaron impugnando los resultados que le sacaron de la Casa Blanca tras caer derrotado por Joe Biden.

Así, el expresidente aseguró que “ningún juez miró” las demandas que él y sus colaboradores presentaron por irregularidades en los comicios. “Dijeron que no teníamos legitimación. Un tecnicismo. ¿Puede imaginarse un sistema en el que una persona en unas elecciones no tenga legitimación? El presidente de Estados Unidos no tiene legitimación. Así es como perdimos”, dijo Trump.

Los hechos: eso es falso. Algunas demandas fueron desestimadas por falta de legitimación, lo que significa que quienes las presentaron no eran personas afectados directamente. Otras se decidieron por su consistencia. En algunos casos, los jueces consideraron que las pruebas presentadas eran especulativas o no demostraban la existencia de fraude.

Trump afirma que la delincuencia ha aumentado en EE UU

Donald Trump afirmó que la delincuencia ha aumentado mucho en Estados Unidos.

Y la realidad es que Trump se equivoca: la delincuencia ha bajado. Los datos del FBI revelan que los delitos violentos disminuyeron durante la administración de Trump, repuntando en 2020 durante la pandemia y continuando la tendencia a la baja después.

Eso sí, los datos preliminares del FBI muestran que el crimen violento bajó un 6% en 2023, y un 15% en el primer trimestre de 2024.

Los delitos violentos disminuyeron durante la mayor parte de la presidencia de Trump, según los datos del FBI que utilizan información proporcionada por las fuerzas del orden. Sin embargo, se disparó en 2020 durante la pandemia de COVID-19.

Y ha tendido a la baja desde 2020 en todo Estados Unidos, acercándose a los niveles anteriores a la pandemia en 2022. Los datos preliminares del FBI para 2023 muestran que los delitos violentos en general disminuyeron otro 6% ese año.

Aunque los datos son preliminares, incluyen cifras del 80% de las fuerzas de seguridad del país.

Trump insiste en mentir sobre el aborto

Trump repitió una de sus habituales falsedades: que los abortos se producen en el noveno mes de embarazo.

Los hechos: menos del 1% de los abortos se practican pasadas las 21 semanas de embarazo; y cuando estos abortos tienen lugar, suelen producirse en casos de emergencia médica o de anomalías fetales.

Trump también sugirió, en múltiples ocasiones, que los abortos tienen lugar después del nacimiento. Eso sería infanticidio, y es ilegal en los 50 estados.

Trump miente sobre inmigración

Donald Trump ha vertido una serie de afirmaciones falsas sobre la inmigración. Entre otras acusaciones, dijo que los inmigrantes están “tomando las ciudades... Están entrando violentamente”.

Los hechos: eso es falso. Aunque algunas ciudades estadounidenses han visto una afluencia de inmigrantes, la mayoría han llegado legalmente, con permisos de trabajo o con autorización para quedarse mientras sus casos se resuelven en los tribunales.

No ha habido violencia generalizada en estas ciudades y, en general, los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos, según múltiples y amplios estudios, incluido el del conservador Instituto Cato.

Trump afirma que los inmigrantes se están “comiendo a las mascotas”

Trump repitió una afirmación sin fundamento de que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas en un pueblo de Ohio, lo que obligó al moderador a decirle que no hay pruebas de ello.

“En Springfield se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos... Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”, dijo el ex presidente.

La historia de los inmigrantes que supuestamente se comen a las mascotas ha circulado en los medios de comunicación de derechas en los últimos días y ha sido repetida por el candidato a vicepresidente de Trump, JD Vance.

Los hechos: son afirmaciones falsas y sin fundamento.

“Usted menciona Springfield, Ohio, y ABC News se ha puesto en contacto con el administrador de la ciudad allí. Nos dijo que no ha habido informes creíbles de denuncias específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”, dijo el moderador David Muir a Trump.

El diario Springfield News-Sun informó el lunes de que la policía “no ha recibido ninguna denuncia relacionada con el robo y consumo de mascotas”.

Trump miente sobre su legado económico

Trump presumió de que EEUU vivió su “mejor” momento económico bajo su Gobierno, mientras que Harris señaló que dejó EEUU con “el peor desempleo desde la Gran Depresión”.

Los hechos: ambos se equivocan; Trump por mucho y Harris por poco.

Aunque el desempleo alcanzó su peor nivel desde la Gran Depresión inmediatamente después de la pandemia, volvió a bajar cuando Trump dejó el cargo.

Mientras tanto, la frase de Trump “la mejor economía” ha sido la pesadilla de los verificadores de hechos desde que estaba en el cargo. Mejor es un término muy vago, pero según varias medidas, como el PIB, el desempleo y el déficit comercial, la economía estaba lejos de su mejor momento.

He aquí algunas cifras finales de su mandato, recopiladas por FactCheck.org:

La economía perdió 2,7 millones de empleos. La tasa de desempleo aumentó 1,7 puntos porcentuales, hasta el 6,4%.

Los salarios crecieron más rápido que la inflación. Los ingresos semanales medios de todos los trabajadores aumentaron un 8,4% después de la inflación.

Los beneficios empresariales después de impuestos subieron y el mercado bursátil batió nuevos récords. El índice S&P 500 subió un 67,8%.

El déficit comercial internacional que Trump prometió reducir subió. El déficit comercial de bienes y servicios de EEUU en 2020 fue el más alto desde 2008 y aumentó un 36,3% respecto a 2016.

El número de personas sin seguro médico aumentó en 3 millones.

La deuda federal en manos del público subió, de 14,4 billones de dólares a 21,6.

El precio de la vivienda subió un 27,5%, y la tasa de propietarios de vivienda aumentó 2,1 puntos porcentuales, hasta el 65,8%.

Trump redobla sus acusaciones sobre los Cinco de Central Park exonerados

Donald Trump redobló sus afirmaciones sobre la exoneración de los Cinco de Central Park, adolescentes negros que fueron detenidos en relación con la violación y agresión de una mujer blanca que estaba corriendo en el parque en 1989, y condenados sobre la base de confesiones forzadas por la policía.

Por aquel entonces, Trump pidió la ejecución de los cinco menores. Cuando Kamala Harris sacó a colación la posición de Trump, éste se atrincheró: “Se declararon [sic] culpables... Hirieron gravemente a una persona, mataron a una persona, en última instancia”.

Los hechos: todos ellos fueron exonerados después de que un asesino convicto confesara el crimen en 2002. En 2014 se les concedió una indemnización de 41 millones de dólares.

En 1989, antes de que ninguno de los chicos fuera juzgado, Trump pagó 85.000 dólares para contratar espacios publicitarios en cuatro periódicos de la ciudad, incluido el New York Times, pidiendo su ejecución. El titular decía: “Que vuelva la pena de muerte. Bring Back Our Police!”, con su firma encima, Trump escribió: “Quiero odiar a estos atracadores y asesinos. Deben ser obligados a sufrir y, cuando maten, deben ser ejecutados por sus crímenes. Deben servir de ejemplo para que otros se lo piensen mucho antes de cometer un crimen o un acto de violencia”.

Trump niega su implicación en el Proyecto 2025

Trump negó tener conocimiento del Proyecto 2025, un plan de 900 páginas para la agresiva revisión derechista de casi todos los aspectos del gobierno federal.

El Proyecto 2025 sugiere eliminar de las filas federales muchas de las funciones designadas y, en su lugar, llenar las agencias con más cargos políticos alineados con las posiciones políticas de Trump y más comprometidos con ellas.

Los hechos: aunque Trump ha tratado repetidamente de distanciarse de la plataforma, que busca eliminar los derechos reproductivos, LGBTQ+ y de voto, sus políticas se alinean en gran medida con el Proyecto 2025.

Según Rachel Leingang, de The Guardian, “Trump conoce bien la Fundación Heritage y ha hablado en sus eventos, y [Kevin] Roberts, líder de Heritage, ha dicho previamente que él y Trump han hablado varias veces. Entre los autores y partidarios del Proyecto 2025 hay muchos ex funcionarios de la administración Trump”.